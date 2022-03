El Gran Bajío: una oportunidad de inversiones innovadoras para Europa y el mundo

El Bajío mexicano ha demostrado su competencia internacional con el desarrollo de proyectos tecnológicos y enfocados en la industria automotriz, de manufactura e innovación, ante esto Juliana Correa, Directora de la Sección Comercial de la Embajada Británica en México destacó la gran oportunidad de inversión que representa para países como Reino Unido.

“Mirando a la región de El Gran Bajío hay tres sectores donde coincidimos de manera natural: el primero en el sector automotriz y de ingeniería avanzada, donde hay un complemento fantástico en procesos de automatización. En segundo lugar, en tema de tecnologías, sobre todo en tecnologías limpias y ciberseguridad. Y por último en el sector aeroespacial, El Gran Bajío es el lugar de México para todo este tema”, explicó durante el evento “El Gran Bajío Day at HSBC”.

El Gran Bajío es la iniciativa conformada por empresarios e innovadores de Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Michoacán, quienes buscan posicionar a la región como una de las más importantes en América Latina.

“El mundo no se imagina en toda su geografía, el número de veces que entra en contacto con El Gran Bajío todos los días. Si se levanta por la mañana en geografías muy distantes, no es difícil que las fresas del desayuno sean de Irapuato, si viajan en un avión, las turbinas fueron hechas en el bajío; si toman cerveza, lo más probable es que la cebada provenga de El Gran Bajío. Si prenden un electrodoméstico lo más seguro es que tenga componentes hechos en la región. Todo esto gracias a la potencia empresarial

que tiene El Gran Bajío”, dijo José Antonio Meade, Director independiente no ejecutivo HSBC Holdings.

En ese sentido, Jorge Arce, Presidente del Consejo de Administración y Director General HSBC

México reiteró que el Gran Bajío tiene diferenciadores clave como el capital humano, el apoyo de gobierno y reguladores, lo cual impulsa el espíritu emprendedor de la región.

“Nosotros lo que queremos es acompañar a nuestros clientes en esta zona tan

dinámica que ofrece tanto al mundo. Diario tenemos llamadas de clientes de Asia, Europa y

Norteamérica para venir a invertir en México, gracias a la disrupción de cadenas productivas, de la

necesidad de traer más cerca del consumidor final toda su operación.”

Por su parte, Diego Sinhué, Gobernador del Estado de Guanajuato destacó las principales ventajas

y potencial de crecimiento de la región.

“Guanajuato junto con El Gran Bajío son un ejemplo de un motor económico de este país. La región se encuentra en una coyuntura muy importante que nos permite planear una estrategia a corto, mediano y largo plazo para poder dar un paso más allá. El presidente del Instituto Nacional de Planeación considera que la zona del bajío va a crecer al 7% en los próximos años, va a ser la región del país con mayor crecimiento.”

En el evento también asistieron Federico Quinzaños, Julio Di-Bella, Marcelo López, Juan Carlos Pérez Aceves y Luis Hernández Hernández representantes de El Gran Bajío en el estado de Guanajuato.

