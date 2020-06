Empresarios acusan ‘desvío’ de fondo turístico de CDMX; Sheinbaum ofrece diálogo

Luego de que grupos empresariales del sector turístico en la Ciudad de México acusaron a las autoridades locales de retirar 170 millones de pesos del Fondo de Promoción Turística, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreció revisar el asunto y dialogar con ellos.

Por medio de una carta abierta, diferentes cámaras empresariales indicaron que se convocó a una sesión virtual de manera rápida para el viernes 5 de junio, en la cual pudieron asistir pocos representantes empresariales, y ahí se autorizó la transferencia de recursos del fondo a la Tesorería del gobierno local, sin señalar su destino.

En conferencia de prensa virtual, la titular del Ejecutivo local detalló que el fondo mixto se compone de los ingresos económicos del número de habitaciones ocupadas en los hoteles de la capital, el cual disminuyó en gran manera durante la epidemia de Covid-19.

Dra. @Claudiashein , @fmpt_cdmx El sector privado dedicado al Turismo en CDMX no puede aceptar de ninguna manera que se expropien los recursos etiquetados para sustentar y promover nuestra dañada y abatida actividad económica. @AsocHotelesCDMX @CANACOMexico @AMAVCDMX pic.twitter.com/VSDrAfKW4t — CANIRAC NACIONAL (@canirac) June 9, 2020

“Probablemente tenga que ver con la reducción de estos ingresos, pero lo vamos a revisar y decirles a los empresarios que no se preocupen y estamos ocupados y preocupados por el tema de la ciudad en términos económicos y de salud. Estamos en condiciones para platicar sobre el tema”, expresó.

Sheinbaum subrayó que los empresarios no entablaron comunicación con el gobierno antes de emitir el comunicado y, por otro lado, reconoció que hay una orientación en su administración de redirigir el presupuesto con previa autorización del Congreso local.

“Si hubo alguna irregularidad hay que corregirla. Estamos en una situación mundial muy diferente en la que se hizo el presupuesto”, insistió.

La mandataria reiteró que las reducciones en el fideicomiso se deben a la poca actividad que ha tenido el sector turístico en los últimos dos meses, por lo que cuando se dé el regreso de ese tipo de actividades, se irá revisando cómo se da la promoción a este tipo de actividades.

Asimismo, indicó que el destino del recurso redireccionado será la salud, sin embargo, insistió en que no se retiró un recurso que no existe por no hubo los ingresos asociados.