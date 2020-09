A raíz de la pandemia de Covid-19, los sitios turísticos necesitan tener mayores controles de acceso así como reducir la afluencia de visitantes para mantener la distancia entre ellos, por lo que empresarios al frente de atractivos naturales y actividades ecológicas consideraron prudente elevar las tarifas y establecer cuotas diferenciadas.

Los precios que se cobran para acceder a algunos parques, reservas naturales y zonas de interés turístico resultan muy bajos que incluso no permiten dar seguridad social ni hacer inversiones para mejorar su estado, por lo que es necesario ajustar sus tarifas de acceso, aseguró Ena Buenfil, directora general de huaxteca.com.

Durante su intervención en la Sustainable Tourism Summit, la directiva de la promotora de las atracciones en la zona huasteca de San Luis Potosí resaltó esto además permitirá cuidar la sostenibilidad de los sitios y cambiar la forma en que se hace turismo.

“A diferencia de Riviera Maya, que tienen precios diferenciados que me parece algo bastante justo, que el local pague precio más bajo, el nacional pague un precio justo y el turista extranjero pague un precio más alto porque su nivel de ingresos es diferente, aquí (La Huasteca) nos quedó todo con un solo precio, el de los locales.

“Cuando empezamos a mover en redes sociales hace dos semanas una campaña de ‘no más turismo masivo’, entonces se sintieron agredidos, pensando que el precio se iba a incrementar que ya no iban a tener la posibilidad de entrar, pero es como todo esta transformación que tiene que pasar para poder irnos a este siguiente nivel donde el beneficio no solamente sea por todos los que ingresan diario sino también por ese precio diferenciado que dejes ingresar menos (personas) pero que no afecte tus finanzas”, señaló.

Resaltó que el modelo de negocio de algunas atracciones de la región como el Jardín Surrealista de Edward James se maneja de forma que las utilidades resultan proporcionales a la gente que ingresa: a menos personas, menor ganancia y viceversa.

“Pero era por esta falta de diferencia entre tarifas, porque las tarifas aquí son muy bajas, 30 pesos la entrada, ¿para qué te pueden alcanzar? No había seguridad social para los que trabajan en los sitios, no había reinversión, entonces hay que hacer toda esta reestructura”, comentó.

Actividades dentro de la zona como el acceso al Sótano de las Huahuas cuesta 30 pesos, la entrada al embarcadero de la cascada de Tamul es por 10 pesos y el paseo por 120 pesos, mientras que la entrada al Jardín Surrealista es de 100 pesos.

En el mismo sentido, Otto Von Bertrab, gerente general de Río Secreto, río subterráneo en la Riviera Maya, resaltó que en su destino las entradas ya eran de grupos de máximo 10 personas, pero a raíz de las medidas de distanciamiento, tendrá que reducirse a grupos de 4 a 5 personas.

“Una por seguridad, otra para que los guías tengan más chamba. Ahorita lo que estoy viendo con la nueva normalidad es que la gente viene bien generosa, les está compensando generosamente”, comentó.

Además, advirtió que si bien una forma de incentivar la recuperación del sector es ofrecer tarifas bajas y promociones, en espacios naturales y áreas protegidas esto no es posible pues el costo de mantenimiento se mantiene y un sobrecupo puede incluso poner en riesgo la permanencia del atractivo turístico.

“No podemos salir con promociones, sí para los locales, para los nacionales, pero no podemos malbaratar nuestro producto (a los internacionales), podemos tener poco turismo que pague bien a (diferencia de) mucho turismo que no respete, entonces creo que sí, la capacidad de carga, solidaridad, sacrificio, o volver a invertir para volver a echar a andar esto”, enfatizó.

En tanto, Marisol Herrera, directora general de Totonal, agencia de viajes con experiencias de turismo rural, sostuvo que para mantener los grupos bajo control y tener mejores condiciones de acceso a las actividades, tendrá que destacarse el papel de los guías de turistas.

En agosto, la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV) resaltó el inicio de una alianza con guías de turistas independientes de todo el país con el fin de promocionar sus servicios a través de la plataforma VisitMexico.com. Para finales de agosto, se contaban cerca de 170 guías que se sumarían a la iniciativa de la asociación.