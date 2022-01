Están en duda 7,000 mdd en inversión de proyectos eólicos por incertidumbre

Son al menos 7,000 millones de dólares en inversión los que están en duda de proyectos eólicos en México, esto por la incertidumbre generada por la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Leopoldo Rodríguez Olivé.

Estos proyectos consideran la instalación de 7,000 megavatios (MW), mismos que se pueden integrar a los casi 8,000 MW que ya se tienen en operación el país, para así sumar cerca de 15,000 MW en cuatro años, explicó Rodríguez Olivé.

A las dudas generadas por la reforma eléctrica que se estará discutiendo en los próximos días, se suman las trabas en los permisos que han sido negados o están atorados en la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a cambios en las reglas del juego en lo que va de esta administración, añadió.

Mientras en México existe esa incertidumbre, hay países que están acaparando inversiones en las energías renovables como: Estados Unidos, Canadá, China, Brasil, Alemania, Francias, entre otros.

En 2019, México aún estaba en el top ten de capacidad eólica instalada en el mundo, ocupaba el lugar 7, pero ya no se ven las condiciones.

“La verdad hoy con el clima de incertidumbre que estamos enfrentando, digo, creo que se vale revisar las reglas y es parte de lo que estamos haciendo, pero en este momento no hay certidumbre para nuevos proyectos y aunque se seguirá incorporando algo más en los próximos meses de proyectos que ya están listos y algunos más que están pendientes no vemos un panorama claro hacia adelante”, consideró Rodríguez Olivé.

En este año se espera una inversión únicamente por 900 millones de dólares, comentó.

También, refirió que al no haber un diálogo constructivo en muchos de los procesos que se han dado en los últimos años, los privados sí han iniciado acciones jurídicas a escala nacional, pero hasta ahora no se tiene contemplado ningún arbitraje internacional y esperan no llegar a esta instancia, dijo el presidente de la AMDEE.

En un contexto de que se está a unos días de iniciar el parlamento abierto para la discusión de la reforma eléctrica, el presidente de la AMDEE apuntó que “no solo está en juego el futuro energético, si no también nuestra sustentabilidad”.

Leopoldo Rodríguez hizo un llamado a que las discusiones de la reforma eléctrica se hagan con expertos en temas técnicos, económicos y ambientales, pues hasta el momento no ha sido así, ya que el diálogo con el gobierno solo se ha basado en una plataforma ideológica.

“Esta reforma nos regresaría a un modelo que ya está agotado donde el Estado ya vio que no puede con todo el paquete porque es inmenso”, aseveró.

Añadió que la reforma eléctrica de AMLO tiene efectos retroactivos que pueden terminar en efectos expropiatorios y no porque se vayan a arrebatar las plantas a los privados, sino porque se quita la posibilidad de tener ingresos con esos proyectos que ya están instalados.

