Empresas como Grupo Bimbo, Herdez, Cemex y Nestlé, así como representantes de industrias de la construcción, la automotriz y transporte, realizaron una serie de propuestas que involucran al Gobierno para mantener activas las cadenas de valor en medio de la pandemia del coronavirus covid-19. Entre ellas, la retención del IVA, atender la inseguridad y, en algunos casos, que consideren a ciertas industrias como esenciales.

La empresa suiza Nestlé, que preside Fausto Costa Oliviera en México, dijo en su participación en la reunión virtual “Atención a la crisis en las cadenas de valor de la industria” realizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que se necesita tener un gran foco en otorgar liquidez en las empresas.

“Hoy las empresas en México están muy afectadas por el tema de la retención del IVA, eso quita capital de trabajo desde la pequeña hasta la grande empresa. En este sentido, necesitamos activar el dinero para que circule mejor en la economía para que podamos activar aún más la compras en el campo”, señaló Costa en la conferencia.

La compañía, dueña de marcas como Kit Kat, Nescafé o Purina, dijo que está adelantando compras futuras a sus productores rurales que ayuden a la economía de su familia y su localidad. Sin embargo, hizo un llamado para mejorar el nivel de seguridad de las personas en el país, ya que el sector transporte ha sido muy afectado.

Nestlé tiene presencia en México desde hace aproximadamente 90 años, con 7 fabricas y más de 6,000 colaborares.

Whirlpool pide ser industria esencial

Por su parte, Eduardo Elizondo Williams, vicepresidente de Operaciones de Whirlpool México, llamó a que la industria de enseres domésticos fuera considerada como esencial ya que son parte de los 34.7 millones de hogares en las que participa en la limpieza del hogar con lavadoras, conservación de alimentos con refrigeradores y otros electrodomésticos, en la higiene personal, entre otros para que un hogar opere de manera eficiente. También fabrica calderas y climas en hospitales y centros médicos.

“En la industria de la ANFAD participamos con más de 50 plantas, más de 80,000 empleos directos y más de 2,000 proveedores. Esto es importante porque las plantas sirven tanto mercado local como en Norteamérica y los proveeores son parte de la cadena de suministro esencial para todo Norteamérica”, señaló Elizondo en la conferencia.

El año pasado se exportaron de producto terminado 138,000 millones de pesos mdp y cerca de un 50% adicional de componentes que se van a fábricas que se van a EU y Canadá.

“En México se vendieron 19 millones de enseres y se estima que con esto que no hay una buen alineación en la cadena de valor en lo que se considera esencial entre los tres países se pudieran estar perdiendo 1,000 mdd durante abril o mayo y junio en donde se va a estar cortando el suministro por no considerarse este sector como esencial”

Elizondo propone que la industria se consideré esencial, junto a los proveedores y servicios, para atender a los hogares de México y no romper la cadena de valor de Norteamérica. Recordó Los enseres domésticos han sido declarados esenciales en Estados Unidos y Canadá

Grupo Bimbo pide más seguridad

Por su parte, Javier González Franco, director general de Grupo Bimbo dijo en su participación que la pandemia está sometiendo a un gran estrés a todas las cadenas de valor en México y el mundo por lo que planteó cinco acciones:

Mantener y fortalecer la capacidad productiva local, apoyar a productores nacionales y sostener los ingresos de los mexicanos del campo; garantizar y profundizar la alianza con proveedores para darles liquidez para que sigan operando, ya que los insumos deben de llegar a las plantas productivas porque de eso depende el abasto.

Pidió seguridad en las calles, carreteras y de las rutas de ser una prioridad del gobierno para que los alimentos estén en las cadenas de abasto ,y también enfatizó en que las grandes empresas deben apoyar a los pequeños clientes como las tiendas tienen en todo el país con un diseño de planes e incentivos para mantener a flote los negocios.

“Debemos proteger las cadenas de valor. Tan solo el comercio agroalimentario entre México y Estados Unidos es una industria de más de 50,000 mdd anuales, hay bienes intermedios, hay insumos, intercambio, (por ello) hay que preservar esas cadenas de valor. Esta crisis no se trata de decidir si se apoya a pequeñas, medianas o grandes empresas se trata que todas las empresas de todos los tamaños sumemos esfuerzos para apoyar a México en estos momentos”, dijo González Franco.

Inseguridad en transporte de carga

La industria de transporte de carga representa el 3.2% PIB en México, una industria esencial a medias. Sin embargo, hoy está detenido el 35.6% detenido del parque vehicular derivado de la crisis del covid-19, este es un problema lamentable, señaló Enrique González, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR).

El 20 de marzo realizó acciones coordinadas con Secretaría de Hacienda y otros órganos con el fin de pedir apoyos para subsanar esta situación, sin éxito.

“En las acciones de seguridad antes éramos un país de 2014 a 2018 con un crecimiento de robo a transporte de carga de 30 a 35% año tras año, habíamos logrado disminuir para este bimestre en un 19.27% el índice de robos de carreta pero se nos cayó. Nos siguen robando en carreteras, nos roban grupos y organizan incendios para saquear las cargas. Van y nos queman camiones, y esto afecta la cadena de abasto”, agregó González.

Herdez también pide seguridad y atención en el etiquetado

Héctor Hernández Pons, director general de Grupo Herdez, reiteró la importancia que hay detrás de cada producto procesado de la industria de alimentos que involucra a industrias de empaque como el vidrio, hojalata, plástico, cartón y etiquetas, así como a los alimentos del campo y del mar, y la logística.

Sin embargo, hizo especial hincapié en la seguridad y en el nuevo etiquetado de alimentos y bebidas que aprobó el gobierno para ser aplicado en octubre próximo con el fin de advertir con sellos de advertencia al consumidor de los productos altos en sodio, grasa y azúcares.

“Ese etiquetado no creo que esta tomando en cuenta la información científica que tenemos en las empresas para hacer que estos productos lleguen al consumidor con mejor información y tengan una mejor alimentación”, dijo Hernández Pons en su internvención.

Industria automotriz necesita reactivarse antes que EU

Por su parte Juan Igancio Garza Herrera, CEO de Xignux que produce alimentos y alambre y cable eléctrico, dijo que es importante que exista una coordinación en la producción y comercialización de productos entre México y Estados Unidos.

Por ejemplo la industria automotriz ya que Estados Unidos no podría arrancar si México no arranca con la producción de piezas. Así mismo, mencionó a la industria aeronáutica, de energía y enseres domésticos.

“De nada sirve tener una cadena esencial si no nos llegan los insumos, en Estados Unidos hay plantas de alimentos esenciales que no tuvieron problemas con cierre pero actualmente están cerradas plantas de pavo, carne y cerdo por contagios internos, eso no nos puede pasar a nosotros”, agregó el también representante de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA).

Cemex pide ser esencial

También la industria de la construcción pide ser tomada en cuenta como actividad esencial ya que la cadena de construcción genera cerca del 8% del PIB y genera el 15% del empleo en México, de acuerdo con Juan Pablo Garza García, directivo de Cemex.

“La construcción es una industria fundamental desde el punto de vista social y económica, con bajo riesgo de contagio que requiere tiempo para arrancar, con protocolos bien establecidos sugerimos cambiar el enfoque de territorio a sectorial y que esta industria sea considerada como esencial para empezar lo más pronto posible”, señaló Garza García.

Señaló que la industria ha sido considerada de bajo riesgo de contagio por las autoridades sanitarias de diversos países ya que las actividades se hacen al aire libre, en espacios abiertos, con una gran distancia entre trabajadores, además de que requiere tiempo para que los proyectos avancen.

En Cemex han desarrollado 50 protocoles de actuación para mitigar el riesgo de contagio con su personl, sus clientes, proveedores y la comunidad donde laboran.