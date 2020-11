Estudios Churubusco busca inversión de 23 mdp para tener clientes como Netflix y Amazon

Estudios Churubusco, la paraestatal dirigida por Lorenza Manrique Mansour, requiere de 23 millones de pesos para modernizar su laboratorio digital y de sonido, con miras a cumplir con los estándares para tener como clientes a Netflix, Amazon, YouTube Originals y otras casas productoras.

“Un estudio de postproducción requiere de actualizaciones continuas para mantenerse en los estándares de la industria y atender las necesidades del mercado”, afirma la productora del Estado.

“Al poder realizar corrección de color HDRI y deliveries MIF podremos ampliar nuestra cartera de clientes hacia Netflix, Amazon, YouTube Originals. Este es el mercado que debemos atacar en la actualidad. Las casas de postproducción que no sean capaces de atender estos proyectos, están fuera del mercado”.

La entidad descentralizada de la Secretaría de Cultura dice que está en una situación crítica, por lo que requiere de inversión para continuar dando servicio a sus clientes y a otros como las populares plataformas de streaming.

“Si no renovamos nuestros equipos, nos encontraremos fuera de los estándares y definitivamente no podremos dar nuestros servicios a la altura de los niveles exigidos por el mercado y en algunos casos, no podremos darlos en absoluto”, advierte Estudios Churubusco en su petición enviada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La documentación a la que tuvo acceso Forbes México explica que el servidor del área digital se encuentra en una situación crítica, ya que no tiene la capacidad para comunicarse con las estaciones de corrección de color.

De enero a septiembre de 2020, Estudios Churubusco ofreció 364 horas de servicio digital y 367 horas de sonido, así como 99% de los foros estuvieron ocupados, pese a la pandemia de Covid-19.

La ocupación de oficinas y bodegas para la producción cinematográfica audiovisual tuvo una ocupación del 95% en los primeros nueve meses de este año.

Hoy los estudios albergan ocho foros, laboratorio de películas, de edición, de mezcla, de sonido THX, sala para doblaje, bodegas y oficinas en renta para los productores.

Los Estudios Churubusco siguen siendo uno de los centros emblemáticos del séptimo arte mexicano y latinoamericano, en cuyas instalaciones se ruedan películas, spots, cortometrajes y se realizan campañas.

En Latinoamérica son los que poseen la infraestructura más completa para la realización de filmes y el ya mencionado laboratorio es uno de los pocos en donde se pueden trabajar todo tipo de negativos y formatos.

Estudios Churubusco ayudó en la elaboración de películas como Allá en el Rancho Grande (1936) de Fernando de Fuentes, La Perla (1945) de Emilio “Indio” Fernández, Dos hombres y un destino (Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969) de George Roy Hill, así como El apando (1975) de Felipe Cazals y Los albañiles (1976) de Jorge Fons

Otros filmes como Dunas (Dune, 1984) de David Lynch, Sólo con tu pareja (1991) de Alfonso Cuarón, La ley de Herodes (1999) y el Infierno (2010) de Luis Estrada, así como No se Aceptan Devoluciones (2013) de Eugenio Derbez y La Jaula de Oro (2013) de Diego Quemada Diez usaron los servicios de Estudios Churubusco.

La modernización de los estudios

“(El servidor del área digital) nos impide realizar una corrección de color de forma adecuada y en tiempos estándar, tampoco es posible trabajar con más de un cliente de forma simultánea y no se pueden realizar trabajos paralelamente en las distintas estaciones de trabajo”, la paraestatal mexicana.

También el servidor digital está perdiendo la capacidad para almacenar con seguridad los datos de los proyectos que se trabajan en el área digital, lo que significa que los proyectos de nuestros clientes están en riesgo.

La sala de proyección y referencia de los Estudios Churubusco es una pieza fundamental para la terminación de los proyectos como películas, series de TV, comerciales y spots: “En estos momentos necesitamos cambiar nuestro proyector digital, pues presenta fallas que por su antigüedad son imposibles de reparar”.

La paraestatal expone que necesita adquirir un scanner negativo, que complemente a su Arri Scan.

“Scanners como el director o el Golden Eye nos permitirán no sólo escanear 35mm y 16mm, sino cualquier otro formato desde 8mm hasta 70mm; pudiendo así restaurar cualquier película que así lo requiera”.

Actualmente, el servicio de laboratorio se encuentra trunco para atender la renovada demanda de servicios analógicos y fortalecer los procesos de restauración digital, que se realiza en el estudio.

“Necesitamos adquirir nuevos sistemas dedicados a estos procedimientos: El Scanner Cintel es fundamental para que se puedan realizar daylies en HD para las películas filmadas en 35 y 16 mm y se pueda completar el proceso de postproducción mediante intermedia digital”.

También funge como un scanner en tiempo real que permite digitalizar cintas hasta en resoluciones 4K, esto tiene como objetivo poder transformar celuloides en buenas condiciones a formatos digitales como el blu-Ray o codecs específicos para broadcast en plataformas como Netflix y Amazon Prime Video.

“Hoy en día, la postproducción de imagen no puede ser entendida o abordada por separado en analógica y digital como se hacía en el pasado; el trabajo de laboratorio de las áreas digitales como la corrección de color, los VFX, la composición digital, están íntimamente vinculados y no pueden funcionar al 100% unos sin los otros”

Las instalaciones de postproducción de sonido de Estudios Churubusco han sido referente durante mucho tiempo. “Hoy sin embargo, nos estamos quedando atrás al sólo contar con salas de mezcla 5.1”.

Actualmente el mercado exige estándares más avanzados, concretamente el Dolby Atmos, un sistema de sonido no sólo utilizado en las películas, sino en las series de televisión de plataformas como Netflix y Amazon, quienes cada vez están produciendo más en nuestro país y solicitando servicios de postproducción, recuerda.

“También es necesario actualizar las salas 5.1 para que puedan ser compatibles con las versiones más recientes de software”, agrega.

“Netflix se está convirtiendo en el referente de la televisión internacional y sus exigencias de calidad son las más altas actualmente. Para poder darle servicio a las películas y series para la plataforma necesitamos el ATMOS”, concluye Estudios Churubusco.