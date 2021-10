Explosión en plataforma de Pemex fue por una omisión; hay 7 funcionarios separados

A dos meses de la explosión en la plataforma E-Ku A2 del activo Ku-Maloob-Zaap en la Sonda de Campeche, que cobró la vida de siete personas, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, reveló que se trató de una omisión en los protocolos de seguridad lo que ocasionó el siniestro.

Por estos hechos hay siete trabajadores de Pemex separados de su cargos por su probable responsabilidad y hay una investigación en curso de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, aceptó que la explosión sí se trató de un hecho “muy grave”, que se derivó una tarea programada de mantenimiento que realizaba la empresa contratista Cotemar.

De acuerdo con Romero Oropeza, se estaba trabajando en un ducto, pero tanto el personal de Pemex como de Cotemar no siguieron las reglas de seguridad y no se verificó que no hubiera gas, dando como resultado una fuga que se extendió causando la explosión.

Por este siniestro murieron siete trabajadores, cinco de Cotemar y dos de Pemex; “hubo una omisión y eso tiene como consecuencia la separación de siete funcionarios y la investigación a lo que resulte”, aseveró.

En esta administración a diferencia de la anterior, dijo, se están etiquetando recursos para la atención de riesgos críticos, además de que personalmente le da seguimiento a la estrategia de seguridad de las instalaciones de Pemex, así como a los temas medioambientales.

Los accidentes dentro de la petrolera fueron los más cuestionados por los diputados de oposición, principalmente éste donde hubo pérdidas humanas, se detuvo la producción en 125 pozos causando pérdidas por 225 millones de dólares al día por el tiempo que estuvieron fuera de operación.

