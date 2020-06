Facebook promete 10 mdd para campañas de justicia racial

Facebook ha comprometido 10 millones de dólares (mdd) a grupos contra el racismo, anunció este lunes, el CEO Mark Zuckerberg, mientras continúan las protestas en todo el país y las empresas dialogan sobre el racismo tras la muerte de George Floyd bajo custodia policial, la semana pasada.

Datos clave:

Zuckerberg anunció que el dinero se destinará para apoyar el trabajo de “grupos que trabajan en la justicia racial”.

El lunes escribió en una publicación de Facebook: “El dolor de la semana pasada nos recuerda cuán lejos debe llegar nuestro país para dar a cada persona la libertad de vivir con dignidad y paz“.

Agregó: “Una vez más nos muestra la violencia que sufren los negros en Estados Unidos hoy es parte de una larga historia de racismo e injusticia. Todos tenemos la responsabilidad de crear un cambio”.

Al igual que una serie de corporaciones que han compartido sus declaraciones en los últimos días, Zuckerberg dijo que Facebook apoya a la comunidad negra “y a todos aquellos que trabajan por la justicia en honor de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery y muchos otros nombres que no serán identificados y sí olvidados.”

Manda la palabra “ALTA” para empezar a recibir nuestras alertas de noticias vía WhatsApp

El hombre de 36 años agregó que la iniciativa Chan Zuckerberg que fundó junto a esposa, Priscilla Chan, invierte alrededor de 40 mdd anuales en organizaciones que “trabajan para superar la injusticia racial”.

La publicación de Zuckerberg se produce luego de que varios empleados de alto rango de Facebook criticaran el enfoque del CEO de “no hacer nada, ante la amenaza de violencia del presidente Trump contra los manifestantes de George Floyd que dijeron “cuando comienza el saqueo, comienzan los disparos”.

En tanto, Jason Stirman, gerente de diseño tuiteó el lunes: “Soy un empleado de Facebook que no está de acuerdo con la decisión de Mark de no hacer nada con respecto a las publicaciones recientes de Trump, que claramente incitan a la violencia. No estoy solo dentro de la red social, donde no hay una posición neutral sobre el racismo “.

De acuerdo con Axios, Zuckerberg expresó su preocupación por el “tono y retórica” de Trump durante una llamada telefónica con el mandatario estadounidense, el viernes.

También lee: Facebook presenta Shops: busca ayudar a las pymes a vender en línea

Cita trascendente

“Está claro que Facebook también tiene más trabajo por hacer para mantener a las personas seguras y garantizar que nuestros sistemas no amplifiquen el sesgo“, escribió Zuckerberg.

En los últimos días, empresas como Netflix, Twitter, Glossier, Nike y Peloton se han alineado para condenar la muerte de George Floyd, expresar su apoyo a la comunidad negra y comprometerse a apoyar los esfuerzos contra el racismo.

Vale mencionar que el lunes pasado George Floyd murió luego de que el oficial de la policía, Derek Chauvin, se arrodilló sobre su cuello durante casi nueve minutos. El inquietante video fue filmado por Darnella Frazier, de 17 años, y se volvió viral tras ser publicado en Facebook.

También lee: Empleados de Facebook critican a Zuckerberg por no bajar comentario incendiario de Trump

Por su parte, Zuckerberg la reconoció y dijo en su publicación: “Tan difícil como fue verlo, estoy agradecido con Darnella Frazier por publicar en Facebook el video del asesinato de George Floyd porque todos necesitábamos ver eso. Debíamos saber el nombre de George Floyd. La muerte de Floyd provocó una indignación generalizada en Estados Unidos y reavivó los cánticos de “Black Lives Matter” (Las vidas de los negros importan) y “I can’t breathe” (No puedo respirar) de los manifestantes de todo el mundo que buscan justicia y el fin del racismo.

Por Isabel Togoh