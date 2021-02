La pesca mexicana atraviesa momentos cruciales a causa de la ausencia de un plan de manejo y restauración de las especies pesqueras, lo cual provoca el deterioro del 40% de las especies y se traduce en perdidas de hasta 1,000 millones de pesos (mdp) anuales, de acuerdo con datos de la Organización Oceana.

Actualmente sólo una de cuatro pesquerías del país cuenta con un plan de manejo y de las 735 especies comerciales se da el privilegio al volumen de sardina y camarón que juntas suman el 4% total de variedad.

Sin tomar en cuenta a las 368 especies de escama que concentran a más del 50% del total y que dan trabajo a 300,000 pescadores de los 17 estados pesqueros del país, los cuales impulsan el 90% de pescados en México.

“Esta condición de darle mayor prevalencia al volumen no permite muchas cosas al nivel de la gestión, para empezar no sabemos cuáles son los beneficios sociales y económicos, quién se beneficia, quién tiene impactos económicos y quién come de la pesca; no sabemos cuáles son los volúmenes, producción y abundancia por especie, ni qué tanto importa cada especie en la cadena productiva y el valor de la biodiversidad marina”, explicó Esteban García-Peña, director de las campañas de Restauración Pesquera y Plásticos de Oceana en México.

De igual forma, se denunció que la Carta Nacional Pesquera únicamente se ha actualizado cinco veces en 21 años, lo cual ha provocado que el 51% de fichas de especies marinas no tienen información actualizada ya que sólo de 4% de las especies se tiene el conocimiento de dónde proviene.

“Es momento de hacer un llamado de colaboración con las autoridades y decirles que salven la pesca porque es un sector clave, muy importante no solamente para la alimentación de miles de familias que viven de esto, sino como alternativa para aliviar el hambre, para tener alimento de buena calidad y de ofrecer nuevas alternativas de negocios e innovación, es clave para la competitividad”, subrayó García-Peña.

A través de #SalvaLaPesca, la Organización Oceana busca que se impulse una política de recuperación de especies, la actualización y orden de la información así como la gestión de los recursos pesqueros, además de una valoración social, económica y ambiental de las especies pesqueras desde el gobierno.

“Se requiere de una política de restauración; así como cada especie exige una estrategia de recuperación, necesitamos que la ley general de pesca contemple un apartado que diga cómo se tiene que ejecutar un plan de restauración y por otro lado, una autoridad como Conapesca debe ejemplificar a las especies sobreexplotadas para ejecutar una estrategia”, finalizó el director de las campañas de Restauración Pesquera y Plásticos de Oceana en México.

