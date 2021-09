Accendo pierde su licencia para operar como banco; afectará a más de 1,500 ahorradores

Los más de 1,500 ahorradores que tenían cuentas de depósito en Accendo Banco deberán realizar un trámite ante el IPAB para recuperar el saldo de su ahorro.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, informó que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) votó este martes la revocación de la licencia de operación de Accendo Banco, por lo que ya no podrá realizar operaciones de captación.

Juan Pablo Graf, titular de la CNBV detalló que son 1,518 los ahorradores que cuentan con depósitos en custodia de Accendo, de ellos, 96% está cubierto por el seguro de depósito del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) mientras que 4% (69 ahorradores) tiene saldo superior a 400 mil unidades de inversión (UDIS) que equivalen a valor actual a 2.7 millones de pesos (mdp).

Gabriel Limón, titular de IPAB, explicó que a partir de mañana iniciará el proceso de liquidación y los pagos al público ahorrador, que recibirán sus recursos de forma automática y gratuita.

El pago se realizará en los próximos 8 a 10 días a través de un cheque a nombre del titular de la cuenta de Accendo, el cual se expedirá inactivo para abono en cuenta bancaria y no será negociable , este documento se enviará al domicilio registrado ante el banco. El beneficiario deberá activarlo en el portal del IPAB para realizar el depósito una vez que haya acreditado su identidad, Gabriel Limón recomienda no activar el cheque hasta no haberlo recibido.

Este es el proceso para monitorear el pago

¿Por qué perdió la licencia?

Graf detalló que, entre marzo y septiembre, la CNBV realizó acciones de supervisión que arrojaron incumplimientos en capital y liquidez. Entre los más relevantes destacan la presencia reiterada de niveles de cobertura de liquidez por debajo del mínimo regulatorio, siendo el único banco con esta condición en el país.

También, dijo que se detectó la integración de 642 millones de pesos como aportaciones para futuros aumentos capital que no cumplían requisitos normativos, por lo que incluso debían ser reconocidos como pasivos.

Asimismo, el funcionario detalló que hubo una omisión de descontar de capital fundamental un monto por 370 millones de pesos asociados a operaciones relacionadas con sujetos relevantes , entre otras operaciones fuera de normativa como pagos anticipados y activos intangibles.

El 22 de septiembre, Accendo Banco fue requerido para realizar ajustes contables por 1,013 mdp, para ese momento el Banco de México calculó que su ICAP al cierre de agosto era inferior al límite regulatorio, lo que es causal de revocación de la autorización para la operación como banco.

Al cierre de junio de 2021, el banco reportó un saldo de 3,196 mdp en depósitos de exigibilidad inmediata.

