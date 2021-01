Gimnasios piden volver a operar con las medidas adecuadas

La Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes (AMEGYC) estima que de no reactivar las actividades del sector podrían estar en riesgo de cerrar el 35% de los gimnasios, y se podrían perder 45,000 empleos.

“No queremos apoyos en temas de impuestos o condonaciones, entendemos que el gobierno necesita recaudar, no queremos ayuda económica, lo que queremos es operar y poder mantener no solo los empleos de nuestra gente sino construir nuevos gimnasios”, explicó Oriol Cortés, vicepresidente de la AMEGYC y director de Smart Fit.

Previo a la pandemia la asociación estimaba que había alrededor de 12 mil establecimientos de este tipo en México.

De igual forma, el directivo aseguró que los gimnasios deberían ser considerados como industria esencial, ya que un buen estado de salud reduce la mortalidad ante el Covid-19.

“Somos un industria que ayudamos a la salud, un aliado del gobierno en la lucha del Covid-19 y cualquier enfermedad, eso está demostrado; con las medidas adecuadas que tenemos implementadas no solo podemos ayudar sino que no somos un foco de contagio“, seguró el vicepresidente de la AMEGYC.

En cuanto a los gimnasios más afectados se encuentran los especializados en dar clases de karate, bicicleta y ejercicio cardiovascular, áreas que no han podido volver, ante el semáforo rojo epidemiológico.

Además, resaltó que los gimnasios han invertido en medidas de higiene, como la renovación del aire acondicionado de siete a ocho veces por hora, para evitar la propagación del Covid-19.

