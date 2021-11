Grupo Xcaret invierte 50 mdd en ferries para traslados a Cozumel e Isla Mujeres

Grupo Xcaret continúa reforzando las experiencias para sus huéspedes en Quintana Roo con el lanzamiento de dos ferries y una inversión de 50 millones de dólares (mdd), con el fin de trasladar a sus clientes a Isla Mujeres y Cozumel, como parte de su experiencia turística que han construido con sus resorts de lujo y parques temáticos.

“Parte de la filosofía de Grupo Xcaret es: ¿qué más podemos ofrecer? Ya tenemos parques, tours y hoteles, nos faltaba buscar la parte de los ferries y a partir de este invierno vamos a estar ofreciéndoles a nuestros huéspedes la experiencia de poder ir a Isla Mujeres o Cozumel dentro de los beneficios de hospedarse con nosotros”, explicó Francisco Gutiérrez, director ejecutivo de Hoteles Xcaret, en entrevista para Forbes México.

Grupo Xcaret adquirió dos ferries para transportar a 650 pasajeros en cada uno y espera continuar con la compra de otros para garantizar una experiencia de conectividad y viaje en los destinos más atractivos de Quintana Roo.

“Nuestro All Inclusive es ese formato que ideó Grupo Xcaret para diferenciarse del resto del mundo turístico y siempre pensamos que no es suficiente lo que estamos haciendo; no solamente es tener los mejores parques, algunos de ellos han sido reconocido como el mejor parque turístico del mundo”, agregó Gutiérrez.

Lee también: Grupo Xcaret alista opening de La Casa de la Playa

En cuanto a sus proyectos para 2022, el CEO de Grupo Xcaret agregó que impulsarán un nuevo parque ecoturístico, el cual responde a la tendencias de la sostenibilidad adoptadas por los viajeros durante la pandemia.

“Estaremos abriendo el próximo año el parque ecoturístico La Reserva Xibalbá, en Yucatán, que va a ser una joya y es la primera vez que hacemos un proyecto fuera de Quintana Roo y estará muy cerca de la ciudad de Valladolid. Será una colección de los más hermosos cenotes conectados por ríos subterráneos y con experiencias ecoturísticas impresionantes”, adelantó.

En cuanto a la recuperación de visitantes en los parques de Grupo Xcaret tras el parón por la pandemia, el directivo puntualizó que todavía reciben en promedio a un 80% de los visitantes de antes; sin embargo, en el caso de los hoteles, desde el 2020 se han registrado ingresos superiores a 2019, como en el caso del Hotel Xcaret México.

“Lo que es 2021 es un magno récord en utilidades y tarifa promedio en el Hotel Xcaret México; por otro lado, este año abrimos el Hotel Xcaret Arte, el cual ha sido recibido por los mercados de forma extraordinaria y es una propuesta de una hotelería solo para adultos y se maneja el arte como el vehículo de conexión con nuestros huéspedes sumado con un contenido gastronómico”, detalló Gutiérrez.

Sigue la información de los negocios en nuestra sección especializada