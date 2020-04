Hay que replicar plan BID-CMN en el país para apoyar a mipymes: Luis Ernesto Derbez

Ante la negativa del gobierno a ofrecer un programa mayor de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), urge formar un pacto entre compañías de todo tamaño y la banca comercial para lograr ganar liquidez y que no haya cierres de negocios, aseguró Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas en Puebla y excanciller y exsecretario de Economía.

Al participar en la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, organizada por el CCE, el académico llamó a tomar el ejemplo de lo realizado por el Consejo Mexicano de Negocios y BID Invest, mediante el cual se obtendrá financiamiento para mipymes con mediación de las grandes empresas del consejo.

De ese modo, las empresas que tengan grado de inversión funcionarán como garantes para el cumplimiento del pago del crédito, que será otorgado a mipymes mediante factoraje inverso, es decir, que el pequeño negocio recibirá una parte del pago en breve mediante el crédito de BID Investment por la factura de su deuda y cuando la gran empresa pague la factura, se cubre la deuda con la entidad internacional.

“Entendemos que un empresario no va a depender todo el tiempo de tener dentro de su estructura las ayudas del gobierno. (…) No andemos dando tantas vueltas, los gobiernos ya dijeron que no van a poner muchas cosas, hay un presidente que no cree en la clase media, en el empresariado, tenemos que impulsar un programa de empresarios para empresarios”, lanzó.

Explicó que el mecanismo del CMN se puede replicar al interior mediante acuerdos de grandes empresas en cada municipio, unas 4 o 5, con la banca privada, en que ellos aparezcan como ancla para obtener las mejores condiciones de financiamiento de la banca privada y con ello trasladen estos beneficios a las mipymes que son sus proveedoras.

“Sería importante que un municipio juntara a 4-5 empresarios grandes de su localidad que ofrezcan a proveedores la posibilidad de su financiamiento, crear líneas de crédito para que empresarios con empresarios se unan, que el banco comercial haga el financiamiento y no necesitamos que exista un programa en que el gobierno respalde y apoye”, indicó.

En sus palabras, él ya trabaja con un esquema de este tipo con un municipio de Puebla, por lo que ofreció asesoría a empresarios y ediles que quieran replicar esta idea.

Capacitación a empresas y financiamiento bursátil

Durante la mesa salieron a la luz otras propuestas como ofrecer capacitación en temas de educación financiera y administración de empresarios a empresarios, por parte de la presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme), Lucero Cabrales.

Otra idea vino de María Ariza, presidenta de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), con el fin de ampliar las fuentes de financiamiento para mipymes mediante instrumentos como certificados bursátiles.

“Que la banca de desarrollo dé liquidez a entidades financiera no bancarias, con emisión de certificados bursátiles fiduciarios para la bursatilizar créditos otorgados a pymes otrogados por intermediarios no bancarios, al amparo de un fideicomiso maestro constituido en la banca de desarrollo”, propuso.

