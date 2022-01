HSBC sopesa comprar Banamex: ‘estamos haciendo números’

El presidente del Consejo de Administración de HSBC México, Jorge Arce, indicó que la firma que encabeza evaluará la compra de Banamex, ya que se trata de una franquicia muy valiosa, con muchos clientes, por lo que están “haciendo los números”.

De acuerdo con el ejecutivo banquero, todavía no se toma ninguna decisión, pero conocen bien la operación, tienen los números, saben lo que vale y consideran que representa una gran oportunidad para cualquiera que tome la decisión de comprarlo.

“No lo hemos descartado (participar). Estamos haciendo números y todo mundo está pensando y trabajando y viendo oportunidades, eso no quiere decir nada que sea fuera de lo normal, cada quien le va a asignar un valor diferente dependiendo quién es cada posible comprador”, afirmó en conferencia.

En este sentido, Arce indicó que Banamex es una franquicia muy valiosa por ser un banco que tiene más de 100 años, por lo que cualquiera quien lo compre estará invirtiendo en el país a largo plazo.

Jorge Arce, director general de HSBC.

“Es una gran oportunidad para cualquier banco o inversionista, tratar de analizar la oportunidad, comprarlo o fusionarlo o lo que se permita en ese momento, nosotros todavía no empezamos el proceso, estamos viendo la posibilidad, no estoy diciendo que si o que no, solo que (por) el tamaño y la importancia (del banco) hay que tener siempre lo ojos abiertos”, aseveró.

Asimismo, dijo que que sí hay una estrategia, pero todo mundo lo está analizando, todos los bancos, aunque en este momento no podría decir que tendrán una postura de compra, falta, pero “no hay banquero en México que no esté pensando cuánto vale, cómo se puede integrar, todo el mundo está en la misma onda”.

“No se toma todavía ninguna decisión, conocemos bien la operación, tenemos los números, sabemos lo que vale y lo que representa una oportunidad de esas, pero no hemos analizado esto seriamente, no hemos tomado ninguna decisión, el proceso empieza en primavera, pero es una gran oportunidad para cualquiera que tome la decisión de comprarlo”, reiteró.

