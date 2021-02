Hyundai se desdice: niega pláticas con Apple sobre autos eléctricos

Reuters.- La firma surcoreana Hyundai Motor Co indicó este lunes que de momento no está en negociaciones con Apple Inc sobre autos eléctricos autónomos, apenas un mes después de haber confirmado conversaciones iniciales con el gigante tecnológico, lo que llevó a un desplome de sus acciones.

Las acciones de Hyundai caen 6.2%, lo que supuso una pérdida de 3,000 millones de dólares de su valor de mercado. Las acciones de su filial Kia Corp, que había sido señalada en medios de comunicación locales como posible socia operativa de Apple, se desploman 15%, lo que supuso un golpe de 5,500 millones de dólares.

El anuncio pone fin a semanas de divisiones internas en el Grupo Hyundai Motor Co –matriz de ambos fabricantes de automóviles– sobre el posible acuerdo, en las que algunos ejecutivos plantearon su preocupación de convertirse en un fabricante por contrato para el gigante tecnológico estadounidense.

“Estamos recibiendo solicitudes de cooperación para el desarrollo conjunto de vehículos eléctricos autónomos de varias empresas, pero están en una fase temprana y no se ha decidido nada”, detalló este lunes el fabricante de automóviles, para cumplir con las normas bursátiles que exigen actualizaciones periódicas a los inversionistas en relación con los rumores de mercado.

“No estamos manteniendo conversaciones con Apple sobre el desarrollo de vehículos autónomos”.

Las acciones de Kia se habían disparado 61% desde que Hyundai confirmó inicialmente un informe de medios locales de principios de enero, según el cual Apple y Hyundai estaban en negociaciones para desarrollar vehículos eléctricos de autoconducción para 2027 y desarrollar baterías en fábricas estadounidenses operadas por Hyundai o Kia.

“Apple y Hyundai están en conversaciones, pero como está en una etapa temprana, no se ha decidido nada”, dijo Hyundai antes de publicar declaraciones posteriores que eliminaban todas las menciones a Apple pero decían que Hyundai estaba recibiendo solicitudes de cooperación en materia de coches eléctricos de grupos a los que no identificó.

La semana pasada, algunos medios de comunicación como la CNBC informaron que el acuerdo estaba a punto de cerrarse y un reporte surcoreano dijo que las empresas iban a firmarlo el 17 de febrero.

