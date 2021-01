Ikea abre sus puertas a empleados de Best Buy tras cierre en México

La cadena Best Buy agradeció a Ikea por brindarle a sus empleados una oportunidad en su empresa, tras el cierre de sus operaciones en México.

Por medio de su cuenta de Twitter, la tienda de artículos tecnológicos escribió: “Estamos seguros de que encontrarán colaboradores que armarán un gran equipo con ustedes, ¡muchas gracias por el apoyo, @mx_ikea!

Estamos seguros de que encontrarán colaboradores que armarán un gran equipo con ustedes, ¡muchas gracias por el apoyo, @mx_ikea! #GraciasMéxico #TalentoBestBuy pic.twitter.com/Wo4xdsxHvV — Best Buy México (@BestBuyMexico) January 15, 2021

Ikea señaló a Forbes México que para ellos lo más importante es trabajar en conjunto con la comunidad por un mejor día a día para la mayoría de la gente, siendo nuestros colaboradores nuestro pilar más fuerte.

“Recientemente, estamos apoyando a Best Buy y a que sus trabajadores encuentren una oportunidad laboral a través de ferias virtuales, continuando con nuestra compaña de generación de empleos en vistas a nuestra apertura en Encuentro Oceanía”, aseguró.

La acción de Ikea es similar a la efectuada por Steren, cuyos directivos contactaron a los de Best Buy para poder atraer a parte de los trabajadores de sus tiendas.

Lee también: Steren quiere emplear a los trabajadores de Best Buy; ya recibe currículums

En noviembre de 2020, Best Buy informó que dejaría de operar en el país, con el cierre de sus sucursales el 31 de diciembre; su página de internet, en tanto, permanecería operando hasta agotar existencias.

“Tomamos la difícil decisión de salir de nuestras operaciones en México. Quiero agradecer a los equipos en México por su tremendo trabajo durante los últimos años. Todos deberían estar increíblemente orgullosos de sus logros”, aseguró en su momento la directora general de la compañía a nivel global, Corie Sue Barry.

A su vez, Fernando Silva, presidente de la cadena en el país, detalló que la decisión no refleja los esfuerzos que ha hecho su equipo de colaboradores, ya que construyeron un equipo extraordinario y una cultura excepcional.

“A pesar de este trabajo extraordinario, los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México. Por lo tanto, no me queda más que agradecer de todo corazón a los colaboradores y socios comerciales que fueron parte de esta aventura durante estos casi 13 años”.

En su momento, la firma detalló que brindaría ayuda y soporte a sus colaboradores en el proceso de cambio y que las condiciones de conclusión de la relación con la empresa serán más favorables a las establecidas por la ley.

Adicionalmente, aseguró que cubriría el seguro de vida de todos los empleados durante todo el año 2021 y también extendería el seguro de gastos médicos mayores a los empleados que lo tienen por el mismo plazo.

