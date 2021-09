Industria turística se une a la lucha contra el cambio climático para no emitir CO2 en 2050

Cada vez es más frecuente que las industrias establezcan un plan sostenible para reducir sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) y el sector de viajes y turismo no es la excepción.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) lanzó la guía de acción Net Zero para que las actividades del sector se adhieran a los compromisos climáticos para reducir por completo sus emisiones para 2050.

“El lanzamiento de Net Zero para el sector de Viajes y Turismo y el desarrollo de datos sectoriales para medir nuestro éxito son pasos importantes para mostrar cómo viajes y turismo aporta en la lucha contra el cambio climático”, declaró Julia Simpson, presidenta y CEO del WTTC durante el evento virtual: ‘Net Zero Travel & Tourism – From Ambition to Action’.

Si bien el turismo es un motor de la economía que representa el 10.4% del PIB mundial, sus actividades en las últimas décadas han alcanzado las 1,600 millones de toneladas de CO2, lo que representa el 5% del total de las emisiones relacionadas con la energía, de acuerdo con un estudio de la Organización Internacional del Turismo (OIT).

Entre los subsectores turísticos que más producen emisiones de CO2 destaca el transporte aéreo (40%), automóvil (32%), alojamiento (21%), otras actividades turísticas (4%) y otros transportes (3%).

No te pierdas: Este es el plan de Google Cloud para reducir sus emisiones de C02

Ante esto, Arnold Donald, Presidente del Consejo del WTTC y Presidente y CEO de Carnival Corporation, destacó que en la industria de los cruceros han implementando una infraestructura escalable para adoptar fuentes de energía sin carbono y han establecido cumplir con una reducción de 40% en CO2 para 2030 y la eliminación absoluta en 2050.

“Desde 2011 aumentamos nuestra capacidad en un 25% y tenemos menos emisiones de carbono hoy que en 2011 y esto se hace a través de una serie de cosas mejor implementadas, más inversiones y adopción de energías limpias”, explicó Donald

Estas iniciativas de trabajo tienen el objetivo de impulsar al sector hacia Net Zero para 2050 y se llevarán de la mano con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Consultora Accenture.

Finalmente, Gilda Pérez-Alvarado, CEO Global de JLL Hotels and Hospitality, reconoció que si bien ha impulsado la reducción de hasta el 7% en sus emisiones de CO2 por hotel aún trabajan en reducir el desperdicio de alimentos, impulsar el ahorro de agua y utilizar energías limpias.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado