Empresa que viste al TRI busca producir medio millón de cubrebocas

De manera alterna a la fabricación de uniformes deportivos, la empresa Industrias Manufactureras MYR, que entre otras líneas manufactura la playera de la Selección Nacional de futbol y de 14 equipos de la Liga MX, se unirá al apoyo para el sector salud de México para elaborar hasta 500 mil cubrebocas en una primera etapa.

El fabricante de ropa deportiva, realizó una primera entrega de 10,000 mascarillas para sus empleados, familias y clientes, e iniciará la siguiente producción en cuanto el gobierno levante el paro de las actividades no esenciales por el Coronavirus Covid-19, la cual será entregada de manera inmediata a diversas instituciones de salud.



La empresa, ubicada en Irapuato, Guanajuato, y con una plantilla de 2,500 colaboradores, ha trabajado para marcas internacionales como Adidas, Puma, Under Armour y otras nacionales como Charly o Pirma, además de ser los responsables de realizar los uniformes de toda la Major League Soccer (MLS).



El director general de la planta, Edgar Peña Solís, señaló que Industrias Manufactureras MYR está muy sensible ante la situación de demanda de insumos, asimismo se declaró con la capacidad y tecnología suficiente tanto de personal como de maquinaria para comenzar la producción.



“Detuvimos operaciones el pasado 3 de abril derivado de las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias del país, pero estamos atentos a las indicaciones que de el gobierno federal y estatal para poder arrancar en cuanto antes para arrancar la producción de cubrebocas una vez superada la contingencia”, anunció el directivo.



“El grupo analiza la posible incursión en la elaboración de batas quirúrgicas para los médicos que trabajan día y noche durante la emergencia sanitaria del país”, finalizó.



Industrias Manufactureras MYR, subrayó que, para privilegiar la salud de todos sus trabajadores, éstos se encuentran en casa, pero todas las plazas de trabajo están logrando ser garantizadas, esperando que esta pandemia termine pronto.