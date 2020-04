Elite, empresa que fabrica papel higiénico y servilletas, anunció este martes la adquisición de una máquina automática para fabricar 1.5 millones de mascarillas quirúrgicas al mes en su planta de Monterrey, Nuevo León, que donará a instituciones de salud en México para reducir riesgos de contagio del coronavirus.

“Elite, como marca comprometida con la sociedad mexicana, va a donar aproximadamente 1 millón de cubrebocas en promedio por mes que van a ayudar a garantizar un suministro local, oportuno, seguro y de calidad. Sólo reservará una cantidad de cubrebocas necesaria para el uso y cuidado de sus propios colaboradores”, señaló Francois Bouyra, director general de México en un comunicado de prensa.

La compañía explicó que la producción comenzará en las próximas semanas y será a través de un proceso de fabricación completamente automatizado, es decir, sin intervención humana en su elaboración.

La máquina tendrá una capacidad de producción de entre 60 y 80 mascarillas por minuto, señala el comunicado.

Cada mascarilla cumplirá con los estándares internacionales y está compuesta por 5 materiales: capa exterior de Non Woven tipo Spunbond; capa intermedia (filtrante) de Non Woven tipo Meltblown; capa interior de Non Woven tipo Spunbond; barra nasal, tira de ajuste: metal cubierto con plástico; y material elástico de sujeción.

“Estamos convencidos de que la producción local de mascarillas brindará mayor tranquilidad en momentos en que la dependencia externa de estos productos se vuelve compleja, derivado de la alta demanda mundial”, concluyó Francois Bouyra.

Elite forma parte del grupo CMPC, especializado en productos de higiene y cuidado personal. Entre sus productos se encuentran papel higiénico, servilletas, toallas de cocina y pañuelos de marca Elite y Elite Professional; pañales y toallas húmedas para bebé marca Babysec y Softdreams; y pañales para Adulto marca Cotidian.