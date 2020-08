La evolución del entretenimiento está en la diversificación: Cinépolis Klic

La pandemia vino a reconfigurar los hábitos de consumo y obligó a que muchas industrias tuvieran que cambiar su forma de operar, sobre todo para las de entretenimiento. En este contexto Cinépolis Klic, la plataforma on demand de la cadena de cines Cinépolis, ya se había adelantado a esta transformación pero tuvo que diversificar su contenido para ser más atractivo para los consumidores en casa.

La plataforma lleva siete años enfocándose en la transmisión de películas que recién terminan su exhibición en salas de cine, además de largometrajes clásicos y series, pensadas para otros momentos de consumo con unos mecanismos diferentes de monetización; sin embargo, ahora analizaron otras oportunidades en donde el consumidor quiere ser impactado.

“Klic está muy metido de lleno en explorar otros contenidos a los conciertos. (La pandemia) nos ha obligado a transitar al mundo del entretenimiento en vivo para promover contenidos, música y talento en vivo de una forma creativa y con mucha imaginación. En donde no solamente se trate de replicar lo que pase en un escenario y la experiencia que la gente solía tener, sino de pensar en como le hacemos para que los contenidos que la gente ya estaba acostumbrada a vivir y disfrutar de cierta manera se puedan llevar a una ventana digital completamente nueva pero sobre todo de una manera reimaginada”, señaló Marco García de La Cruz, Director General de Cinépolis Click.

Durante su participación en el Foro Forbes Conecta Show Time, que se llevó a cabo este martes, el directivo señaló que son tiempos de reinvención en dónde la tendencia de consumo de contenidos está dirigida a productos de alta calidad considerando las experiencias que los consumidores estaban acostumbrados a disfrutar en ciertos momentos y lugares.

“Tuvimos un concierto con el grupo Moderatto en el foro Pegaso en Toluca, más que transmitir nos reimaginamos esta experiencia en cómo sería llevarlo a la pantalla de la sala de tu casa con una producción gigantesca con más de 15 cámaras, con un cámara tipo spidercam con una producción cinematográfica que al mismo tiempo pudiera convivir con la gente que estaba disfrutándolo en el sitio y los resultados han sido maravillosos porque nos hemos dado cuenta que más allá de replicar una experiencia de un concierto hemos logrado crear un nuevo producto”, agregó García de la Cruz.

El concierto tuvo una visibilidad de 360 grados con la ayuda de 3 cámaras robóticas y pantallas para el espectador en casa pues las cámaras estaban colocadas alrededor de todo el escenario, en cuatro ángulos distintos, además de una cámara que seguía a los integrantes del grupo en todo el momento.

La plataforma transmitirá esta semana en vivo la Opera Prima Rock, el espectáculo musical homenaje a Queen y a Ilse & Mimi, ex integrantes de Flans.

“Los invito a que en esta nueva época que todos estamos viviendo pensemos creativamente en lo que el consumidor va a estar buscando y que le apuesten a las grandes oportunidades, a los grandes eventos y que intenten hacer cosas radicalmente diferentes en una época de tantas plataformas y tanta competencia como creemos que va a suceder., señaló García de la Cruz.

La plataforma, de la empresa que dirige Alejandro Ramírez, cuenta hoy con 4 millones de usuarios y cuenta con más de 10,000 títulos— entre películas, series, conciertos grabados y transmisión de partidos—.

En los últimos meses su apuesta ha estado enfocada en ofrecer contenidos diferenciados, de calidad y que la gente este a dispuesta a pagar como el Festival Internacional de Cine Judío, la semana de cine canadiense, además de ofrecer el debut varias series de TV en alianza con HBO, Fox Sports y próximamente la que tendrán con Paramount +.

“Al final del día las (plataformas) que ofrezcan un producto diferenciado y que tengan un modelo y un producto orientado al cliente con un valor percibido que la gente este esperando, sin duda, son las plataformas que van a existir y que van a desbloquear las nuevas industrias de miles de millones de dólares reutilizando lo que siempre estuvo al alcance de nuestras manos pero que nunca habíamos podido reimaginar para monetizarlo de una forma diferente”, agregó el directivo.

La plataforma ha ‘rescatado’ a una de las cadenas de cines más importantes de México durante la pandemia del Covid-19 y ha registrado un incremento de usuarios en una orden de seis a ocho veces de lo que tenían registrado previo a la pandemia debido al cierre de las salas de cines.

Cinépolis Klic recientemente llegó a todos los países de Centroamérica –Honduras, Costa Rica, Guatemala y Panamá y el Salvador— y además tiene presencia en Chile, Perú y Colombia.

“Lo que podemos esperar en el futuro del entretenimiento en general son los contenidos que la gente solía disfrutar antes físicamente en cierto lugar y cierto momento pues van a cambiar. Podrás disfrutar desde tu casa no solo las películas, también conciertos y obras de teatro, incluso habrá muchos eventos que su principal ventana de monetización serán las pantallas de las plataformas de OTT (Over the Top)”, señaló García durante el foro.

Las ventas a través de esta plataforma apenas representan el 10% de sus ventas pero resultará importante a futuro como una integración vertical ya que Cinépolis había comenzado a producir películas y distribuirlas.

En México, el atractivo de atender a este mercado reside en que el universo de internautas que consumen contenidos por streaming asciende a 44.3 millones al cierre de 2019, 14.8% más que un año atrás.

“Todo el entretenimiento e industrias están por vivir cambios radicales donde podemos crecer y crear negocios de la nada y desbloquear estas oportunidades que estuvieron frente a nosotros toda la vida”, puntualizó.