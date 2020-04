La Asociación de Emprendedores de México (Asem) ve con buenos ojos las propuestas que presentó esta mañana el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para apoyar a las mipyme a sobrevivir a la crisis económica que atraviesan por el coronavirus. El único reto será que se definan los mecanismos para llevarlos a cabo lo más pronto posible.

“Lo que más me gusta es que por fin hay una postura publica de los grandes empresarios y cúpulas empresariales para poder apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyme). Ahora el reto es que se convierta en una realidad ahí es donde vamos a jugar un papel importante como la Asem. Nuestra tarea y nuestro ofrecimiento, incluso con el CCE es que nos permitan ser esa conexión entre la comunidad emprendedora”, señala Fernando Mendivil, presidente de la Asem a Forbes México.

Esta mañana se reunió el CCE con varios empresarios y fundaciones para definir un plan para apoyar a que las Pymes cuenten con liquidez suficiente para transitar la crisis. Las medidas contemplan apoyos económicos entre privados, adoptar a una mipyme, compras adelantadas, factoraje y no penalización.

“Nuestro trabajo es apoyar a las MiPyMes y preservar los empleos de los trabajadores”, Carlos Salazar Lomelín, Presidente del #CCE pic.twitter.com/dUuKb4VqqZ — CCE (@cceoficialmx) April 7, 2020

Sin embargo, los representantes de la Asem dijeron que no se dieron más detalles de cómo se iba a trabajar en cada uno de esos puntos por lo que requieren agilidad por parte del empresariado para comunicar de forma transparente los mecanismos para que paguen rápido o para que alguien adopte una empresa.

“También decirles a las empresas del CCE y al Consejo Mexicano de Negocios con las que evidentemente coincidimos en estos puntos que también se comprometan, pues ellos representan a todas las empresas grandes de este país, a las que necesitamos pedirles que paguen a tiempo a los emprendedores para que eso les ayude con el flujo en caja”, dijo Juana Ramírez, miembro fundadora de la Asem en entrevista.

Antes de que la pandemia se diera, el 52% de estas empresas morían en los primeros dos años por problemas de liquidez.

A pesar de estar de acuerdo con la mayoría del plan, el único tema que les preocupa es el de “factoraje” porque ya hay empresas grandes que pagan por anticipado pero te cobran el 2 o 3% para pagar por anticipado y este no es un buen momento para hacer negocio.

“Lo vi un poco innecesario, quiero suponer porque probablemente hay grandes empresas que no estén en condiciones para ayudar a todos y que alguna parte lo tengan que hacer con factoraje pero se tienen que evitar en la medida de lo posible”, señaló Mendivil.

Lee: ASEM va por ley para que gobierno e IP paguen a proveedores en 30 días

Falta de sensibilidad por parte del gobierno

Hoy en día existen 4.3 millones de mipymes que generan más del 70% de empleos en el país, por lo que tampoco están satisfechos con el mensaje que dio el presidente el domingo pasado.

“Lo que anunció el presidente con las líneas de crédito de tandas y demás, sí ayuda a cerca del 7.6% de las micro micro empresa y a un sector muy importante de la economía que es el informal, pero los que pagamos impuestos, cuotas, para esos micro micro créditos no ayudan, para las MiPymes no hubo una sola palabra de empatía y de solidaridad del presidente”, agregó Ramírez.

De acuerdo a una encuesta realizada por la Asem a 1,211 MiPymes destaca que el:

77% podrían dejar de operar en menos de dos meses.

El 87% estima que perderán ventas, clientes y aprobación de nuevos trabajos.

El 31% tendrán dificultad para pagar sus préstamos o créditos.

40% tendrán dificultades para pagar impuestos.

25% se verán forzadas a despedir personal.

“A mi me hubiera gustado mayor sensibilidad por parte del presidente, incluso para entender que millones de los que votaron por el trabajan en una pequeña empresa y la forma de apoyarlos es a través de la generación de valor”, agregó Mendivil.

El sector farmacéutico, específicamente la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (Amif) en donde existen 60 micro,pequeñasy medianas empresas afiliadas ya han mostrado su apoyo con una iniciativa de pagarles a las mipymes máximo en 30 días.

Por otro lado los gobiernos de Sonora y Jalisco también han mostrado su apoyo, aunque la Asociación explica que en otros países la ayuda por parte del gobierno es mucho mejor para solventar esta crisis.

“Esto tiene que ser una aportación federal porque se va a necesitar, no podemos ignorar que si no se dan esos apoyos por más de buena voluntad van a perderse millones de empleos por las millones de empresas que hay que cerrar, si no apoyas ahora te va a caer después el golpe”, agregó Mendivil.