Lucha legal contra reforma eléctrica será difícil para empresas

A pesar de que la iniciativa privada tiene múltiples vías para su lucha legal en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esta será difícil, según especialistas.

Las industrias y empresas afectadas cuentan con recursos como las acciones inconstitucionales, controversias constitucionales y amparos, pero el panorama es adverso comparado con la facilidad que ganaron disputas recientes en el sector energético, comentó el doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y exsubsecretario de electricidad de la Secretaría de Energía (Sener), César Hernández Ochoa.

“La impugnación va a ser mucho más complicada que la que vimos con la Política de Confiabilidad. Una Ley no es lo mismo que una regulación, entonces, no me extrañaría que muchos amparos no fueran exitosos”, expresó el extitular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

El pasado 29 de enero, el poder ejecutivo envió al Congreso una iniciativa para priorizar el despacho energético de la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y restringir la participación del sector privado en la generación eléctrica a pesar de ser más barata, misma que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y Senado.

Hernández Ochoa agregó que esta situación complicaría el análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de los argumentos existentes, durante un foro virtual organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Antonio Noyola, miembro de la Asociación de Comercializadores de Energía (ACE), reconoció que la industria privada enfrentará una “época difícil” con los nuevos cambios legales, a pesar de la participación en el sector eléctrico que exigen sus inversiones.

“Tambien veo días difíciles para los operadores del sistema quienes tienen la obligación de seguir operando bajo criterios de confiabilidad y eficiencia.

Falta mucho por ver, pero ciertamente, como industria privada tiene que seguir su camino por su lado técnico y jurídico, empujando lo que es de sentido común”, agregó.

Hernández Ochoa matizó que la reforma es solo el primer paso, pero está sujeta a una serie de regulaciones secundarias, además de que el presidente dijo en su más reciente conferencia matutina que está dispuesto al diálogo con el sector privado tras la reforma.

Durante el evento, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, advirtió que los consumidores mexicanos pagarán por la reforma eléctrica del presidente cuando los productos hechos en México que compran sean más caros ante los aumentos de la luz a las industrias y comercios.

