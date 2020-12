Mexicanos gastarán 17% menos en regalos de Navidad 2020

El Covid-19 no solo ha modificado los hábitos de las personas, sino que también cambiara la manera de celebrar Navidad, ya que los mexicanos gastarán en promedio 4,300 pesos en regalos en 2020, un 17% menos respecto al año pasado, cuando osciló en 5,045 pesos que contemplaban en 2019, de acuerdo con Kantar.

En conferencia, el Commercial Manager Analytics de la consultora, no es que las personas dejen de dar obsequios esta temporada decembrina, sino que están tratando de hacer pequeñas adaptaciones y manteniendo el básico indispensable.

De acuerdo con el estudio realizado por la firma, los mexicanos esperan realizar 6 obsequios en promedio, donde mientras que el 26% vinos y licores.

La firma señala las tiendas departamentales con el 52% es el principal lugar donde se harán las compras de regalos de Navidad, sin embargo, pierden relevancia respecto a años anteriores, seguido de supermercados e Internet en el 51% en ambos casos.

De hecho, el 56% de las personan piensas adquirir algo en Amazon, el 50% en Mercado Libre y el 46% en Liverpool por medio de internet; a su vez las tiendas físicas favoritas son Liverpool, y Walmart.

Asimismo, el 72% de los encuestados aseguró que festejará en casa con su familia más cercana, por encima del 58% en 2029; mientras que el 67% de los hogares colocará adornos navideños y solo 6% espera acudir a alguna posada y 3% salir de viaje o tomará vacaciones.

Sin embargo, no todos los hogares planean hacer algo para festejar esta Navidad, 7% respondió que no harán nada o no festejarán en estas fechas, número que prácticamente se duplica versus la medición del año 2019.

De acuerdo con el estudio, 5 de cada 10 mexicanos prepararán la comida desde cero, incluido el horneado del pavo, del lomo, la ensalada navideña, los romeros, el ponche y demás, en tanto que 13% pedirá la comida a domicilio.

En este sentido, Kantar precisó que del universo de aplicaciones que ofrecen el servicio de envío de alimentos, el 46% menciona a Uber Eats como la primera opción, mientras que el 27% contratarán directo el servicio a domicilio de los restaurantes locales.