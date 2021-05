En morosidad, aún no pasa lo peor para los bancos: BBVA México

Para el economista en jefe de BBVA México, todavía no ha pasado lo peor en la crisis del Covid-19, ya que aun falta conocer el impacto de las reestructuras de los clientes de la banca en México, por lo que es posible que el índice de morosidad (IMOR) aumente en los próximos meses.

Durante la presentación del Informe Situación Banca indicó que si bien es probable que la cartera vencida crezca, la instituciones financieras cuentan con provisiones más que suficientes para poder hacer frente a un repunte en la morosidad.

“No ha pasado todo en esta crisis, hay todavía que esperar, hay que recordar que la manera en que se dio apoyo a aquellos clientes que se emproblemaron fue primero con estas facilidades de no pago durante 4 o 6 meses de los créditos”, afirmó.

En conferencia, explicó que afortunadamente la absoluta mayoría de los clientes de la banca pudo retomar sus pagos, más del 90%; pero para saber cuál va a ser el impacto final en la salud de la banca habría que ver qué ocurre con esas reestructuras.

Según BBVA, en materia de quitas el acumulado de 12 meses en marzo fue de 155.4 mil millones de pesos, para diciembre de 2019 fue de 143.5 mil millones de pesos y en 2018 de 137.1 mil millones de pesos, el máximo histórico se observó en noviembre de 2019, cuando llego a 175.1 mil millones de pesos.

“Es probable que en los siguientes meses vayamos a ver cómo el índice de morosidad, es decir, cartera mora sobre cartera total, pueda aumentar, pero esto se explica porque la cartera total está decreciendo por la menor demanda de crédito, por lo que no hay que leerlo como un deterioro”, detalló.

Respecto a la recuperación en la demanda del crédito, Carlos Serrano comentó que hay sectores que fueron muy golpeados en la pandemia, pero ahora por la mayor movilidad y a medida que avanza la vacunación muestra una buena recuperación, como el sector restaurantero u hotelero, donde ven un incremento en la demanda.

Además, agregó que se observa una buena dinámica también en algunos segmentos del crédito hipotecario, porque hay algunos hogares que lograron constituir con este mayor ahorro lo necesario para un enganche

“En el segundo trimestre es muy posible que cuando vean las tasas de crecimiento vean tasas muy negativas porque vamos a estar comparando contra el segundo trimestre del 2020, que es cuando el crédito aumento en empresas de forma notable, porque las empresas recurrieron a las líneas de crédito”.

Serrano consideró que para lograr una avance en la demanda de crédito se requiere de una recuperación de la economía, en el caso de BBVA México esperan que el PIB crezca 4.7% este año, pero hay quien estima que sea del 6%, lo cual puede ser factible si se aumenta el ritmo.

“No perdamos de vista que la economía cayó 8.5% el año pasado, ¿qué quiere decir esto? que aún si se materializan estos escenarios más positivos de crecimiento, por ejemplo 6%, todavía vamos a tener una economía más chica que la que teníamos en enero de 2020 y no vamos a ver una recuperación total del crédito, hasta que no veamos una recuperación total de la economía”.

Mientras que el crédito a empresas no va a tener una recuperación total hasta que no se recuperen los niveles de inversión no solo antes de la pandemia, sino a aquellos que se observaban a finales del 2018 cuando comenzó una caída consistente, agregó el directivo.

