Muebles de IKEA, ganado y té: la mercancía varada en el Canal de Suez

DW.- Más de 360 buques quedaron varados en el Mediterráneo, al norte, y en el Mar Rojo, en el otro extremo, así como en zonas de espera. Un “mar” de mercancías que van desde muebles de IKEA hasta decenas de miles de cabezas de ganado está atascada en un embotellamiento marítimo causado por el bloqueo del Canal de Suez desde que el gigantesco portacontenedores MV Ever Given quedó encajado en diagonal.

La saga del Canal de Suez, que comenzó el martes, y que podría haber encontrado su fin después de que las autoridades anunciaran la reapertura del paso marítimo, es la última crisis que afecta a la cadena de suministro mundial que se ha visto alterada por el cierre del coronavirus, que ha llevado a los consumidores a renovar sus electrodomésticos, sofás, televisores y sus patios.

Más de 360 buques han quedado varados en el Mediterráneo, al norte, y en el Mar Rojo, al otro lado, así como en zonas de espera. Los expertos de Lloyd’s List calculan que cada día pasan por el Canal de Suez unos 9,600 millones de dólares en mercancías transportadas en contenedores, entre las que se encuentran aparatos de gimnasia, electrodomésticos, ropa y productos electrónicos de consumo. Además, miles de contenedores vacíos vuelven a las fábricas asiáticas a través del canal.

Por otra parte, se envían normalmente unos 1.74 millones de barriles de petróleo al día a través del canal. No obstante, el 80% de las exportaciones del golfo a Europa pasan por el oleoducto de Sumed que atraviesa Egipto, según Paola Rodríguez Masiu, de Rystad Energy. De acuerdo a MarineTraffic, unos 100 barcos cargados de petróleo o productos refinados se encontraban el domingo en zonas de espera. Los precios del crudo se dispararon el miércoles en respuesta al bloqueo de Suez antes de bajar al día siguiente.

Por su parte, IKEA, el mayor vendedor de muebles del mundo, y Dixons Carphone, con sede en Londres, son algunos de los minoristas con mercancías en el buque varado, dijeron ambas empresas a Reuters. IKEA tiene unos 110 contenedores en el barco encajado en el canal y está investigando cuántas cajas de productos hay en otros barcos que esperan entrar en el canal.

Además, IKEA dijo que está considerando todas las opciones para garantizar la disponibilidad de productos como camas y sofás planos. “Dependiendo de cómo se desarrollen estos trabajos y del tiempo que se tarde en terminar la operación, puede crear limitaciones en nuestra cadena de suministro”, dijo Hannes Mård, portavoz del propietario y franquiciador de la marca IKEA.

Por su parte, Caterpillar, el fabricante más grande del mundo de maquinaria, estaría considerando el transporte aéreo de productos si es necesario.

Seabay International Freight Forwarding Ltd., una empresa que maneja productos chinos vendidos en plataformas como Amazon.com Inc., tiene entre 20 y 30 contenedores en los barcos a la espera de cruzar el canal bloqueado, según su propietario Mark Ma. “Si no se puede reanudar en una semana, será horrible”, dijo Ma. “Volveremos a ver cómo se disparan las tarifas de los fletes. Los productos se retrasan, los contenedores no pueden volver a China y no podemos entregar más mercancías“.

Por otra parte, empresas estadounidenses como Nike y Peloton han sido recientemente noticia por los millonarios costes relacionados con los retrasos en los envíos y la interrupción de la disponibilidad de los productos.

Se espera que los cheques de ayuda del paquete de estímulo del presidente Joe Biden, de 1.9 billones de dólares, impulsen la demanda de los consumidores e intensifiquen estas presiones.

Walmart y su rival en línea Amazon no han dado hasta el momento declaraciones. En el lado europeo, el Grupo Van Rees, con sede en Rotterdam, dijo a que 80 contenedores de té estaban atrapados en el mar en 15 buques y dijo que podría haber “caos” para la empresa a medida que los suministros se secaran.

Además del petróleo y las mercancías, 130,000 cabezas de ganado se han quedado estancadas en 11 barcos enviados desde Rumania. Expertos temen por el bienestar de los animales si el atasco se prolonga. “Mi mayor temor es que los animales se queden sin comida ni agua y se queden atascados en los barcos porque no pueden ser descargados en otro lugar por razones de papeleo”, declaró Gerit Weidinger, coordinador de la ONG Animals International en la UE.

“Se trata de un acontecimiento devastador en un mercado ya estresado, en el que la elevada demanda ha provocado retrasos en la congestión que impiden que los cargamentos de importación lleguen a las estanterías de las tiendas en el momento oportuno“, afirmó Richard Roche, presidente del subcomité de la National Customs Brokers & Forwarders Association of America.

El riesgo para el transporte marítimo de contenedores es mayor en Europa, donde puertos marítimos clave como el de Amberes (Bélgica) y Felixstowe (Gran Bretaña) se enfrentan a retrasos. Estados Unidos está expuesto en las costas del Este y del Golfo.

Alrededor del 45% del volumen de carga del puerto de Nueva York y Nueva Jersey se mueve a través del Canal de Suez, según los expertos. Ahora, la carrera para redirigir la carga podría estar en marcha, enfrentando a los minoristas con otras industrias por el preciado espacio de carga.

