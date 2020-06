Natura se prepara para migrar a una operación digital encaminada a la nueva normalidad

El 11 de marzo fue una fecha determinante –sin querer— para que empresas y organizaciones de todo el mundo comenzaran a replantear su forma de operar; la declaración del coronavirus Covid-19 como pandemia, sin duda, agitó a más de una centena de directores para ingeniárselas en la implementaciones de nuevos esquemas de trabajo. Natura supo aprovechar la tecnología para apoyar a sus empleados durante la cuarentena y para comenzar a moldear sus operaciones del futuro.

“El principal desafío para nuestras colaboradoras –vendedoras— era que utilizaran las plataformas digitales porque nuestro negocio implica mucho contacto físico y de relaciones. Mientras que en el área administrativa como los gerentes o directores generales de ventas han hecho un trabajo increíble porque comenzaron a hacer videos orgánicos con tips”, dijo en entrevista Renata Maldonado, directora de Recursos Humanos de la empresa que vende productos a través de catálogos.

Uno de los cambios que realizaron fue cambiar su catalogo de impreso a digital, para que sus colaboradoras vendieran sus productos sin exponerse. Además realizaron una alianza con dos proveedores de delivery para que pudieran recoger el pedido y llevarlo al consumidor final con un costo competitivo.

En las últimas semanas la red de colaboradoras –que impacta a cerca de 230,000— tuvo un incremento, de acuerdo con la empresa.

“Estamos en un momento de transformación digital como evolución de la compañía, estamos trabajando en toda la transformación organizacional, desde el esquema de agilidad. Lo anterior implica que las estructuras de trabajo se vuelven hacia un esquema más constructivo y menos jerárquico. Vamos a empezar el proyecto en julio desde una cultura ágil que nos permitan entregar productos y servicios mucho más rápidos y customizados a la necesidad de un mercado más desafiante cada día”, agrega Maldonado.

Los ejecutivos de las compañías mexicanas están tratando de conformar esquemas sostenibles para poder retener a su personal clave para que desarrollen las operaciones fundamentales de los negocios, de acuerdo con la más reciente edición de la CFO Pulse Survey Covid-19 que realizó la consultora PwC.

“Al día de hoy el 95% de los encuestados tiene la confianza de poder retener a su personal clave o crítico, lo cual es muy importante porque le da continuidad a todas las operaciones de negocios”, dijo Mauricio Hurtado de Mendoza, Socio Director de PwC México en una conferencia virtual.

Natura está conformada por Body Shop y Avon. En México fábrica pocos productos como shampoos, acondicionadores y perfumería con manufactura tericiarizada y en un corto plazo lo hará dentro de la planta con Avon; el resto de sus productos los importa de sus plantas de Brasil o Colombia.

Acompañamiento a colaboradores mediante tecnología

La compañía, que tiene cerca de 137 colaboradores administrativos, también ofrece programas de asistencia médica y psicológica a través de plataformas de internet.

“Hace un año que comenzamos a ofrecer médico a domicilio a través de MiDocOnline y durante esta cuarentena incremento casi en un 20% la transacción en esta plataforma que ofrece además citas con nutriólogos y psicólogos. Sin embargo, los casos que identificamos como críticos –en la ayuda emocional— les dimos un seguimiento más especial activando el ‘Coaching de Vida’ que abarca seis sesiones para poder trabajar el componente emocional”, señala Maldonado.

Natura también construyó una plataforma de comunicación llamado WorkPlace, una especie de Facebook con dominio corporativo, para que la gente comparta música, libros y películas. Además de ofrecer ayuda para la las mujeres que sufren violencia doméstica, así como a los recientes padres y madres.

Sufrir ansiedad de forma prolongada repercute en el sistema inmunológico, lo cual vulneraría la salud de las personas, según información publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre políticas relacionadas con el COVID-19 y la salud mental.

“Con base en lo anterior, es relevante invertir más en salud mental para prevenir un aumento drástico en el número de enfermedades mentales que podría costar a las economías mundiales miles de millones de dólares en gastos directos y productividad”, señala el estudio de PwC.

Loes empleados buscan seguridad por parte de sus empleadores en su espacio de trabajo, como recibir equipo personal de protección (56%), enterarse de inmediato si algún colaborador da positivo a Covid-19 (51%), y que los clientes que atienden sigan también los protocolos de higiene y sana distancia (51%), entre otros aspectos, indica la encuesta de PwC Unidos Reboot: Employees want safety and well-being prioritized.

Una forma de proteger la salud mental de las personas en el entorno laboral es a través de la creación de canales confidenciales para que los empleados puedan expresar libremente sus preocupaciones sin temor a que sean divulgadas, agrega PwC

Con esas medidas que adoptó Natura, registraron un incremento del 93% en la productividad.

Ciberataques y otros retos de la nueva normalidad

Sin embargo, la empresa también se ha enfrentado a los retos tecnológicos como fueron los ciberataques que sufrió recientemente la empresa.

“En Natura and Co hubo un percance que se gestionó lo pertinente para que quedará corregido, no hubo ningún daño colateral que afectará la base de datos confidenciales de nuestros consultores. Se solucionó de manera inmediata, la empresa tomo las medidas convenientes y reforzamos este tipo de medidas de seguridad cibernética. Ha sido uno de los temas que han surgido ahora con las redes sociales, afortunadamente todo está bajo control”, señaló Sara Peredo Rodarte, Head de Asuntos Corporativos de Natura

El mes pasado se dioa conocer la exposición de datos de 205,000 clientes de Natura por errores de configuración en el servidor de la compañía brasileña, de acuerdo con Welivesecurity.

El 17% de los CFO encuestados en México han encontrado en la tecnología la manera de seguir trabajando y colaborando de manera productiva. Sin embargo hay una preocupación por temas de ciberseguridad.

“Si bien se ha hecho constante el trabajo a distancia también es más constante escuchar los eventos que tienen que ver con la ciberseguridad y ese aspecto esta en la lista de prioridades de todos los directores generales y financieros”, dijo Huerta.