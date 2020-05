Nissan y 3 más de la industria automotriz, listas para abrir en Aguascalientes

Una planta de Nissan, la planta de Compass, sociedad entre la japonesa y la alemana Daimler, así como dos empresas más de la industria automotriz ya están listas para reiniciar operaciones en Aguascalientes, dijo este lunes el secretario de Desarrollo Económico de la entidad, Manuel González.

En entrevista con Forbes México, el funcionario hidrocálido explicó que al no haber representación de la dependencia federal en la entidad, la Secretaría de Salud estatal emite los dictámenes de cumplimiento de normas sanitarias en apego al protocolo publicado este lunes por el gobierno federal. No obstante, desde la semana pasada, a nivel local tenían listo un protocolo con 30 puntos adicionales al documento federal.

“Sólo habíamos supervisado a 4 grandes empresas, dos de ellas tienen que ver con la planta A2 de Nissan, y también Compass, es la sociedad de Daimler con Nissan, para ver cómo iban, perfectamente bien implementados sus protocolos, el día de hoy les emitimos su dictamen, ellos tomarán la decisión de cuándo aperturan sus operaciones.

“Tengo entendido que Nissan pretende (retomar) ciertas partes de un proceso esta semana y arrancar operaciones el próximo lunes. Compass al contrario nos dijo que se van a esperar hasta el 1 de junio. Estamos revisando cerca de 9 empresas diarias, buscamos revisar entre 40 y 45 al día para generar esos dictámenes y que poco a poco se vayan sumando más empresas al inicio de operaciones en estas semanas”, comentó González.

Estas reaperturas se apegarían al Acuerdo publicado el viernes pasado por la Secretaría de Salud federal, que señala que si las empresas de industrias esenciales cumplen con los protocolos de seguridad sanitaria de sus trabajadores, pueden comenzar a operar antes del 1 de junio.

Además, el secretario confirmó que hasta la tarde del lunes, ninguna de las empresas había reiniciado operaciones.

El fin de semana, el gobernador del estado, Martín Orozco, anunció que la industria automotriz retomaría actividades este lunes. En videos difundidos en redes sociales, el mandatario destacó que la “Guardia Sanitaria” comenzó recorridos para verificar protocolos sanitarios en empresas y así ‘arrancar’ con la reactivación económica.

Con estrictas medidas de prevención y la supervisión de la Guardia Sanitaria, #Aguascalientes inicia su reactivación económica. Hoy en la planta @gestamp constaté el cumplimiento del protocolo sanitario con el que sus trabajadores regresarán a laborar. #TodosPorAguascalientes pic.twitter.com/wNpOxdK6CV — Martín Orozco (@MartinOrozcoAgs) May 18, 2020

De acuerdo con González, el protocolo estatal se basó en los 67 criterios del IMSS y se sumaron 32 criterios adicionales.

“Los protocolos de empresas de Nissan, Compass, las transnacionales, estaban más robustos por mucho que el propio protocolo del Seguro Social. De ahí lo tomamos como base, homologamos, lo empezamos a implementar. (…) Ya desde el viernes pasado se están programando las visitas de la Secretaría de Salud a las empresas y están constatando la correcta implementación”, comentó.

En cuanto a las medidas de sanción, destacó que una vez que las operaciones comiencen en las instalaciones laborales, se realizarán nuevas inspecciones para verificar el cumplimiento de los protocolos, y en caso de incumplimiento o de contagios, se tomarán medidas de suspensión temporal de operaciones para evitar nuevos brotes de la enfermedad.

“Los mismos trabajadores están exigiendo ese reinicio de labores porque la gran mayoría de las empresas ya no les está pagando el sueldo completo, lo pagaron en abril, mayo ya no, hay una exigencia del trabajador que no está recibiendo el ingreso que necesita para vivir”, dijo.

El funcionario estatal señaló que en la entidad se cuentan 40 empresas automotrices y otras 117 relacionadas con la proveeduría del sector.