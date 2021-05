Tesla había dado un paso adelante en noviembre de 2019 cuando Elon Musk anunció la apertura una enorme planta de automóviles eléctricos en Alemania, el corazón de la fabricación de vehículos europea.

Su compañía de Silicon Valley registraba un precio de acción en auge impulsado por el inicio de una serie de ganancias trimestrales y, lo que es más importante, su gigafábrica de Shanghai se estaba consolidando a un ritmo asombroso: se comenzaría a fabricar el Model 3 solo 11 meses tras la inauguración.

Envalentonado por ese éxito y por el efectivo de un acuerdo de venta de créditos de emisiones con Fiat Chrysler para financiarlo, el multimillonario CEO y cofundador de Tesla pretendía replicarlo en la frondosa Grünheide, Alemania, en la futura gigafábrica de 4,000 millones de dólares (mdd), a 39 kilómetros del este de Berlín.

“Giga Berlín se unirá a una velocidad aparentemente imposible”, tuiteó Musk en julio de 2020. Sin embargo, no ha funcionado de esa manera.

La construcción física está a punto de completarse, pero es posible que no comience a fabricar el Model Ys hasta 2022, meses después de un objetivo inicial del 1 de julio, o incluso más tarde, ya que estará pendiente de la aprobación ambiental del estado de Brandeburgo. Tesla ha tenido un camino mucho más difícil de lo que imaginaba Musk.

La compañía tuvo que retirar los proyectiles de la Segunda Guerra Mundial sin detonar en el sitio, además se ha enfrentado a una dura oposición de los ambientalistas por la tala de cientos de hectáreas, las voraces necesidades de agua de la planta y la alteración de los hábitats de los murciélagos y otros animales.

IG Metall, el mayor sindicato de trabajadores de Alemania, está buscando la organización de la gigafábrica y proyecto también está bajo escrutinio por una posible violación de las leyes laborales durante la construcción y puede ser multado por instalar sin autorización las tuberías de alcantarillado.

“Aunque las cosas se veían bien con respecto a las instalaciones de Tesla hasta hace unas semanas, una realidad diferente puede esconderse detrás de esta fachada”, declaró Matthias Schimdt, analista automotriz independiente con sede en Berlín.

Él analiza que el proyecto se desarrolla de manera muy similar al nuevo aeropuerto de la ciudad capital, el cual se construyó rápidamente, pero su apertura se retrasó casi una década mientras luchaba por obtener la aprobación final de las autoridades alemanas para poder operar.

“Esta no debe ser una situación igual para Tesla, que se encuentra relativamente cerca del aeropuerto que finalmente entró en servicio el año pasado”, dice Schimdt. “Solo sirve para resaltar que las cosas no son fáciles en el ‘infierno burocrático’ de Alemania”.

Los retrasos en el cumplimiento de la búsqueda de Musk sobre aprovechar el lucrativo mercado europeo complican sus esfuerzos en impulsar los automóviles eléctricos para mantenerse por delante de la creciente competencia en vehículos a batería, especialmente de fabricantes alemanes como Volkswagen, Daimler y BMW.

Tesla puede ser el fabricante de automóviles más valioso del mundo, pero está lejos de ser el más grande, ya que solo tiene una fracción de la capacidad de producción de los gigantes automotrices alemanes, estadounidenses, japoneses y coreanos, entregando poco menos de 500,000 vehículos el año pasado frente a los 9.3 millones de autos de VW.

Y aunque la planta de la compañía en China fue una adición fundamental para su base de producción ubicada en Fremont, California, Tesla no puede cumplir con el objetivo de Musk de producir millones de vehículos eléctricos anualmente sin Giga Berlin y un segundo ensamblaje de automóviles en su planta cerca de Austin, Texas.

La nueva apuesta de Tesla se enfrenta a las regulaciones alemanas

“Como resultado de la construcción increíblemente rápida de la fábrica de Shanghai, es posible que se haya calculado mal la rapidez con la que podrían poner en funcionamiento la de Berlín. Tal vez sin tener en cuenta las diferencias significativas en los estándares regulatorios y ambientales”, explicó Garrett Nelson, analista senior de acciones de CFRA Research.

Además, agregó que la construcción también ocurrió en medio de “dolores de cabeza logísticos” y de la cadena de suministro relacionados con la pandemia de Covid-19. “Tesla está haciendo todo lo posible para mantenerse encaminado, pero la realidad es que la primera producción podría retrasarse hasta principios de 2022“.

La compañía no ha confirmado los informes de que Musk aceptó un retraso de seis meses para la gigafábrica días después de tranquilizar a los inversores y analistas sobre los resultados de Tesla del 26 de abril diciendo que “tanto Texas como Berlín están progresando”.

“Esperamos para este año una producción inicial limitada de esas fábricas y otra en volumen de Texas y Berlín para el próximo año”, dijo Musk en la llamada. Sin embargo, durante una visita sorpresa al sitio de construcción de Grünheide el lunes, declaró a periodistas: “Creo que podría haber menos burocracia y eso sería mejor”.

“Debería haber algún tipo de proceso activo para eliminar las reglas, de lo contrario con el tiempo, las reglas simplemente se acumularán y obtendrás más y más hasta que finalmente no puedas hacer nada“, dijo Musk, según Reuters.

Los analistas ya han ajustado sus modelos para que Tesla refleje la desaceleración. “Giga Berlín será una historia para principios de 2022″, declaró Dan Ives, analista de acciones de Wedbush. “Dada la burocracia en Europa, este cronograma se ha accidentado, pero debe estar listo para marzo de 2022; de lo contrario, los problemas de producción se verían obstaculizados”.

El papel de Alemania como potencia automotriz mundial, con su sólida base de suministro de piezas y su reputación de ingeniería de alta calidad, atrajo a Musk sobre otros países que consideraba para instalar su planta europea de Tesla. (El CEO consideró el Reino Unido, pero las incertidumbres relacionadas con el Brexit complicarían su apuesta).

Además de vender vehículos en Alemania, en 2016 Tesla plantó su bandera con la adquisición de Grohmann Engineering, rebautizada como Tesla Grohmann Automation.

La oportunidad de enfrentarse a los gigantes automotrices del país, que ahora también están agresivamente enfocados en cerrar la brecha de los vehículos eléctricos con Tesla, en su propio terreno se sumó a su atractivo. Para el ministro de Economía, Peter Altmaier, la decisión de Tesla de “construir una fábrica muy moderna de coches eléctricos en Alemania es una prueba más del atractivo del país germano como base de fabricación de automóviles“, declaró cuando se anunció el proyecto en 2019.

¿Valdrá la pena para Musk el sello ‘Made in Germany’?

Dados los dolores de cabeza con los que se ha topado, Musk puede estar preguntándose si valió la pena el sello “Made in Germany” en la parte inferior de cada modelo que sale de la fábrica”, dice el analista Schmidt.

Grünheide, en el estado de Brandeburgo, se encuentra en lo que era Alemania Oriental, que sigue siendo más pobre que el resto del país desde la reunificación hace 30 años.

Los políticos locales estaban encantados con la perspectiva de un proyecto que traería miles de puestos de trabajo y prestigio a la zona. “Toda la región puede esperar nuevas oportunidades de desarrollo gracias al proyecto Tesla que ha puesto a Grünheide en el mapa mundial”, dijo Pamela Eichmann, presidenta del consejo local de Grünheide (Mark), a Deutsche Well.

Si bien los líderes de la ciudad pueden estar apoyando a la fábrica, muchos otros no. La planta ocupa un espacio entre la autopista A10 y la estación de tren de Fangschleuse, pero también se encuentra a pocos kilómetros de la reserva natural de Löcknitztal que tiene estado de protección desde 1984 y está registrada como área de hábitat de fauna-flora (FFH, por sus siglas en inglés) desde 1998. Grünheide literalmente se traduce como el “Green Heath” del alemán.

Uno de los primeros pasos para preparar el sitio de 300 hectáreas para la gigafábrica de Musk fue talar alrededor de un kilómetro de bosque, lo cual no fue el mejor comienzo, particularmente para una empresa cuyo lema es “acelerar la transición del mundo hacia la energía sostenible“.

A principios de 2020 los ambientalistas bloquearon temporalmente las operaciones de tala de árboles, pero Tesla obtuvo la aprobación de la corte, inicialmente para eliminar 92 hectáreas de árboles y luego 82.8 hectáreas más.

Por su parte, Musk restó importancia a la calidad de los árboles que cortó, y tuiteó en enero de 2020: “este no es un bosque natural; fue plantado para su uso como cartón y solo una pequeña parte se utilizará para la gigafábrica de Berlín”.

La compañía también se ha comprometido a plantar tres veces más árboles de los que tala, aunque los científicos generalmente advierten que plantar árboles nuevos no es tan eficaz como una estrategia de captura de carbono como lo es mantener los existentes.

Los grupos ambientalistas locales también estaban preocupados por la alteración que la deforestación causaría a los animales que habitan el bosque. La preparación del sitio en Grünheide incluyó la reubicación de murciélagos y hormigas que vivían en el bosque, así como la remoción de siete bombas sin detonar lanzadas por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

La cantidad de agua que utilizará la gigafábrica y su impacto en la región también preocupa a los ambientalistas locales, “porque la mayor parte del terreno de la fábrica pertenece a un área de protección de agua potable y muy cerca de la fábrica hay dos áreas de protección de la naturaleza que son muy sensibles a los cambios en el nivel del agua subterránea ”, declaró Christiane Schroeder, directora general de la sucursal de Brandeburgo de NABU (la Unión Alemana para la Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad), una de las principales oponentes de la gigafábrica de Tesla.

Un problema más: el conflicto del agua del distrito alemán

Para empeorar las cosas, Tesla entró en conflicto con la autoridad del agua del distrito, que descubrió tuberías de agua que se habían instalado sin su permiso. A pesar de esto se le permitió continuar con los trabajos de construcción el 12 de abril tras una breve suspensión, pero aún enfrenta una posible multa por la infracción, declaró el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Protección del Clima de Brandeburgo en exclusiva para Forbes.

Además se informa que la Oficina Estatal de Seguridad Ocupacional y otras agencias están investigando si Tesla violó las reglas de salario mínimo, horas de trabajo, condiciones y vivienda de los trabajadores durante la construcción de la gigafábrica.

En última instancia, no se permitirá que la gigafábrica comience la producción hasta que no haya obtenido todos los permisos necesarios, un proceso que puede continuar, de acuerdo con Schmidt.

IG Metall, el mayor sindicato de trabajadores de Alemania con 2.2 millones de miembros, representa a los trabajadores de la unidad de ingeniería de Tesla e inicialmente dio la bienvenida al plan de gigafábrica de la empresa.

Anteriormente había intentado organizar la unidad Grohmann de Tesla, sin embargo la compañía aumentó los salarios allí para bloquear el esfuerzo. El sindicato tiene la intención de establecer un comité de empresa y organizar a los futuros empleados de Giga Berlín, explicó el jefe del sindicato, Joerg Hofmann para Reuters.

Eso es un anatema para Musk: en California ha trabajado para mantener a United Auto Workers fuera de la planta de Fremont, una fábrica sindical en sus encarnaciones anteriores como empresa conjunta Toyota-General Motors y como instalación de GM.

Se descubrió que Tesla se había involucrado en prácticas laborales injustas por parte de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, incluidos los esfuerzos para interrogar a los trabajadores que sospechaba que eran parte del impulso sindical en Fremont. Ese fallo de 2019 se confirmó en marzo de 2021 y se ordenó a Musk que eliminara un tuit publicado en 2018 que desalienta a los trabajadores de Fremont de unirse al UAW. (Musk todavía tiene que hacerlo).

Por ahora, IG Metall está esperando detalles operativos para la instalación de Grünheide, incluido si Tesla tiene la intención de seguir el enfoque de tres turnos las 24 horas del día utilizado EU y China y cumplir con las reglas de salarios y condiciones laborales alemanas.

“Le damos a Tesla el beneficio de la duda con respecto a cómo serán los estándares laborales a largo plazo”, declaró Birgit Dietze, directora regional de IG Metall.

Por su parte, Michael Dunne el analista de automóviles de China, cuya consultoría ZoZo Go trabaja con fabricantes de automóviles y repuestos en toda Asia, cree que el inicio excepcionalmente rápido de Tesla en China lo llevó a moverse demasiado rápido en Alemania.

“Me imagino a Tesla pensando algo como, ‘China está plagada de regulaciones, licencias e intervención del gobierno, pero lo solucionamos en menos de un año. ¡Vámonos a Berlín! “.

Los poderosos aliados del gobierno facilitaron el camino para Tesla en China, pero esa no es una opción en Alemania, dice Dunne. “Uno es una democracia, el otro no. En China se gobierna por capricho, a diferencia de Alemania, donde no existe un tribunal de opinión pública ”.

En Alemania, grupos como el NABU de Schroeder tienen derecho a dar a conocer su oposición, quien le comunicó a Forbes que el grupo ha discutido sus preocupaciones con Tesla, pero que la compañía solo ha sido receptiva a algunos de los problemas planteados, los más fáciles de acomodar.

“Creo que Elon Musk está más interesado en su propio negocio y en las nuevas tecnologías que en la prevención del cambio climático”, declararon. “Ve una gran oportunidad para vender sus inventos como ‘parte de la solución’, pero no se da cuenta de que crea nuevos problemas como efectos secundarios”.

En retrospectiva, Musk podría haber estado mejor construyendo la gigafábrica en países adyacentes de la Unión Europea, declaró Schmidt.

“Quizás están empezando a preguntarse lentamente si realmente deberían haber mirado unos pocos kilómetros más al este, hacia las fronteras polaca o checa, donde las cosas habrían sido más libres”, dice.

“¡Hay una buena razón por la que Porsche decidió fabricar el Cayenne SUV, uno de sus modelos más rentables, en Eslovaquia!”, agregó.

Por: Alan Ohnsman y Sofia Lotto Persio.

