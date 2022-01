Ómicron hunde recuperación del turismo: no alcanzará niveles prepandemia en 2022

El turismo mundial continúa sufriendo los golpes de la pandemia de Covid-19, ahora por el surgimiento de la variante Ómicron (el virus con la mayor propagación en la historia), la cual afecta la recuperación del sector y provocará que en 2022 no se alcancen los números prepandemia.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) adelantó que la recuperación del turismo en 2022 rondará los 8 billones de dólares (bdd), lo que significaría un incremento de 32% en comparación con 2021, pero aún debajo de los 9.2 bdd reportados en 2019.

“En 2019 el turismo generó 9.2 billones de dólares que eso es equivalente al 10.4% de la economía global y generó 330 millones de empleos. Nuestra estimación para 2022, lo que creemos que vamos a alcanzar en un escenario base ya con la recuperación, es alcanzar los 8 billones”, precisó Virginia Messina, vicepresidenta del WTTC en un acercamiento a medios de comunicación.

En 2020, a causa de la crisis sanitaria global, la contribución de viajes y turismo al PIB global registró una caída de 49.1%, una pérdida de casi 4.5 billones de dólares y de 62 millones de empleos.

Antes de la pandemia, los empleos del del sector turístico superaron los 330 millones de puestos; durante 2020 y 2021 se perdieron 62 millones y el WTTC estima que para 2022 se recuperen cerca de 50 millones de empleos.

No es sorpresa que el sector de viajes y turismo sea de los más golpeados por la pandemia a causa de las restricciones de viajes, cancelaciones de viajes y cierre de fronteras de algunos países, entre los que destacan Canadá, la Unión Europea y algunos países asiáticos.

Ante este duro golpe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fijó alcanzar una meta de vacunación mundial de al menos 70% para el verano de 2022, esto con el fin de erradicar el SARS-CoV-2 que causa la enfermedad Covid-19.

“El gran problema es que al día de hoy esas metas no se han alcanzado, siempre ha habido cerca de 90 países que no han alcanzado esta meta y la perspectiva es similar para el verano. Es importante enfatizar la vacunación no solamente en las ciudades, las grandes metrópolis, el problema es la distribución y logística en las comunidades más remotas”, añadió Messina.

Entre los destinos con mayor recuperación de viajes y turismo durante 2021 destacan Estados Unidos, con un aumento de 38% en la contribución al PIB del año, por encima del promedio mundial, y la región del Caribe, la cual registró un incremento de hasta 47.3%, de acuerdo con varios estudios del WTTC.

En el caso particular de México, la recuperación durante el verano 2021 fue de 86% en comparación con los niveles de 2019, impulsada principalmente por el turismo interno en los destinos de playa y sol pero también en los 132 pueblos mágicos que hay en el país.

“México ha logrado nivelar su actividad turística sobre todo cuando hablamos de viajeros internacionales porque, como sabemos, el país no implementó ninguna medida para entrar. El hecho de que el producto turístico te permita estar siempre en lugares ventilados o incluso al aire libre ayuda porque a la gente le da mayor seguridad”, comentó la funcionaria del WTTC.

Luego de que en las últimas semanas países como Estados Unidos registraran un récord de hasta 900,000 casos diarios de Covid-19 a causa de la variante Ómicron, la directiva del organismo recomendó fijar una tarifa para las pruebas de detección con el objetivo de evitar las discrepancias en el precio de éstas.

“Tiene que haber cierta regulación porque no puede ser que la misma prueba te cueste el 300% más en un establecimiento que en otro. El gobierno tendría que regular para que fijara que una prueba de antígeno no puede costar más de 400 pesos o una PCR en tal cantidad”, enfatizó.

Actualmente se han registrado 307 millones de casos acumulados de Covid-19 a nivel mundial, con Estados Unidos como el país más afectado por la pandemia, con 60.2 millones de casos, seguido de India, con 35.7 millones de casos; Brasil, con 22.5 millones; Reino Unido, 14.5 millones de casos, y Francia, 11.9 millones de casos, de acuerdo con datos de Our World in Data.

“Nuestro mensaje a los gobiernos es no sobre reaccionar sobre cerrar fronteras porque hay nuevas variantes. Es fácil tomar estas decisiones, pero es muy difícil para las empresas restablecer estas operaciones; tienen que tener el balance entre proteger la salud, pero tenemos que pensar en el impacto económico”, planteó Messina.

En 2020 los gastos totales de viajes de negocios a nivel mundial se contrajeron 52 %, de acuerdo con McKinsey & Company, por lo que se estima una recuperación hasta 2023 o 2024.

“Es un segmento que sin duda va a tardarse más en recuperarse. Si estamos hablando que el sector en general en 2022 tendrá una recuperación buena, esto tardará por lo menos otro año y año y medio no solo por las medidas sino por efecto que han tenido las buenas tecnologías”, señaló.

