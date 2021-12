Pemex descarta ‘gasolinazo’ en enero

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, descartó que vaya a haber un aumento en los precios de combustibles en enero, el llamado “gasolinazo”.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el directivo aseguró que los precios de los combustibles se mantendrán por debajo de la inflación no solo en el primer mes del año sino en lo que resta del sexenio, gracias a los apoyos del gobierno federal en cuando a reducir la carga impositiva de Pemex.

“Esto aparte de que le da vida a Pemex, que era la empresa con mayor carga impositiva en el mundo, ayuda a qué no haya incremento en el precio de los combustibles (…) Ayuda a que no haya incremento en el precio de los combustibles, con esto vamos a poder cumplir con que los precios no suban por arriba, en términos reales, estos rumores de que va haber ‘gasolinazo’ en enero, no, porque afortunadamente contamos con apoyos del Gobierno federal”, explicó.

Romero Oropeza agregó que con la reducción de la carga impositiva de la empresa estatal se beneficia directamente a la gente porque no hay aumentos en los precios de la gasolina.

“Esta es una decisión sumamente inteligente porque Pemex paga más tasas de interés que el Gobierno federal. Hay una reducción sustancial para Pemex y para el país respecto al pago de intereses, permite que no haya aumentos a la gasolina por arriba de la inflación en lo que resta de administración.”, reiteró.

