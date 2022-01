Pemex destinará hasta 530 mdd para actividades de exploración en áreas terrestres

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó los planes de exploración presentados por Petróleos Mexicanos (Pemex) para cuatro áreas terrestres con una inversión que puede llegar hasta los 530 millones de dólares.

La inversión en cuestión se daría en caso de sumar el escenario base (171.06 millones de dólares) y el incremental (359.82 millones), que proyecta Pemex para estas áreas que representan 1,030.228 kilómetros cuadrados y se ubican entre Oaxaca y Veracruz.

Se estima que en estas cuatro áreas se logre la incorporación de recursos de hidrocarburos de entre 20.05 y 105.16 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

Las actividades que contempla Pemex son: estudios exploratorios, adquisición de sísmica 2D y 3D, procesado sísmico y perforación de pozos exploratorios.

La CNH determinó que el plan de exploración para cada una de las áreas que pertenecen a Pemex es técnicamente factible, ya que las actividades planteadas por la empresa productiva del Estado permiten maximizar el valor estratégico de las asignaciones.

No obstante, la comisionada de la CNH, Alma América Porres, recomendó a Pemex tener mayor eficiencia en sus operaciones, ya que no observa mucho tiempo muerto dentro del plan de exploración de las asignaciones y no se garantiza que se llegue al escenario incremental.

En ese sentido, el comisionado Néstor Martínez indicó que se tiene el escenario base e incremental, donde el operador (Pemex) está siguiendo las reglas y las reglas que le puso la Secretaría de Energía, que es cumplir con un compromiso mínimo de trabajo.

“Entonces en función de eso el operador nos propone para todos los casos un escenario base y un escenario incremental, que no solamente es fuertemente diferenciado por la cantidad de inversión sino también por la producción o por la reserva que se puede llegar obtener”, comentó.

A la par de esto, el comisionado expresó que desea que Pemex tenga buena suerte en la exploración de estas áreas que son muy importantes desarrollar, pues se trata de aceite ligero y gas.

