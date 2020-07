El petrolero y el mar: la historia del millonario Kjell Iinge Rokke

Frente a la costa de Brattvaag, ubicada en Noruega, a unos cientos de kilómetros debajo del Círculo Polar Ártico, el Rev de 183 metros de longitud se asoma en el Atlántico Norte. Es el caparazón del barco más grande del mundo: con un casco negro y tostado, eso hace que parezca un desastre del dragado. “Me veo viajando dos meses al año en el barco”, dice su propietario, Kjell Inge Rokke, el multimillonario noruego.

Rokke se agacha para inspeccionar un plano. Cada detalle del barco requiere su cierre de sesión: el submarino, los helipuertos, las tres piscinas y los jacuzzis. Sin embargo, este no es tu típico juguete de un multimillonario; a bordo hay ocho laboratorios y el control remoto de un vehículo operativo que puede descender a una profundidad de más de 5,000 kilómetros.

Rev es una contradicción flotante. Por un lado, es el superyate más grande del mundo, el ápice de la autocomplacencia de un costo aproximado de 350 millones de dólares. Sin embargo, Rokke prefiere un marco diferente. Rev, insiste que es un buque de investigación.



Su plan es simple. Rokke, de 61 años, dejará que la ciencia que utiliza en el yate trace ‘parches’ que identifiquen la basura oceánica, evalúen los grupos de peces y el nivel de acidez del agua. Cuando ellos no están a bordo, Rokke lo usará por placer o lo alquilará al mundo ostentoso y donará lo recaudado a proyectos de conservación.



Tanto el yate como Rokke son una contradicción. El propietario amasó su fortuna de 1.700 millones de dólares con la extracción de los mares, desde la pesca de arrastre hasta la perforación en alta mar y el envío comercial. “Soy parte del problema”, admite y afirma que quiere limpiar las cosas. Sin embargo, no lo suficiente como para deshacerse de su cartera de empresas contaminantes. “No necesitamos ningún crédito. Solo queremos la satisfacción de ser parte de la solución”, dice Rokke.

Creció en Molde, Noruega, en una familia con ingresos modestos. Su padre trabajaba como carpintero, mientras que su madre vendía lavadoras y secadoras. Rokke abandonó la escuela en el noveno grado a causa de la dislexia. “El profesor me dijo delante de la clase: el día que obtengas una licencia de conducir, deberías considerarlo como un éxito”, relata.

Rokke tomó un trabajo como marinero en un barco pesquero noruego, permaneciendo diez meses en el mar, cada año. Posteriormente en 1980, cuando tenía 21 años, se mudó a Seattle, Estados Unidos para trabajar en un barco de arrastre y luego de su primera temporada tuvo una crisis existencial. “No tenía planes para el futuro”, dice. Así que catalogó sus aspiraciones: “Quería independencia, vivir mi propia vida, y pensé que podría hacerlo si me volvía rico, pero estaba terriblemente equivocado”.

¿Cuál fue su primer paso? Ahorrar dinero agresivamente. “Cuando mis amigos fueron a México o Hawai, yo me quedé en casa haciendo aparejos de pesca para el barco”, dice Rokke. Para 1982, tenía los 75.000 dólares necesarios para el pago inicial de un barco propio de arrastre de unos 21 metros.



Dos años después, el bote se incendió y hundió, posteriormente compró otro. “Tuve que sentarme y negociar con todos mis vendedores”, dice Rokke. Ese proceso le tomó más de siete años.

Sin embargo, la perseverancia valió la pena. De alguna manera, los bancos le continuaron prestando dinero a Rokke, permitiéndole comenzar de nuevo. Con el tiempo, acumuló una pequeña flota de barcos, que para 1987 se había convertido en la compañía de buena fe, American Seafoods, encargada de cosechar abadejo en la costa de Alaska.

Con sus proyectos financiados, en gran parte por los subsidios del gobierno noruego, sus barcos capturaron enormes cantidades de pescado. En un momento, obtuvieron entre 600,000 y 800,000 abadejos por día, generando más de 18 millones de dólares en ventas anuales (aproximadamente 45 millones de dólares en dólares de hoy), de acuerdo con Rokke. Los pescados de la más alta calidad fueron fileteados y vendidos, mientras que los restantes se convirtieron en harina y aceite de pescado.

“Finalmente, la compañía de Rokke controlaba el 40% de la cosecha de abadejo estadounidense”, explica el ecologista Kevin M. Bailey en su libro Billion-Dollar Fish. Pero a medida que American Seafoods se expandió a nivel mundial “estuvo involucrado en empresas desde Rusia hasta Argentina que fueron acusadas de sobrepesca”, dice Baley.

En 1990, Rokke redireccionó su atención a Noruega mientras el país se recuperaba de una crisis económica. “Se dieron muy pocos gastos excesivos de efectivo, así que compré todo lo que pude conseguir “.

Entre sus adquisiciones resaltan: una compañía de ropa, otra cadena de artículos deportivos y grandes franjas de bienes raíces comerciales. “Salió de la nada”, dice Knut Sogner, profesor de historia económica en BI Norwegian Business School, (la escuela de negocios más grande de Noruega y la segunda de Europa).

En 1996, Rokke compró una participación mayoritaria en Aker, uno de los conglomerados más grandes de Noruega, enfocado en servicios de construcción naval y perforación en alta mar. (Actualmente Aker es el nombre de la empresa pública de Rokke; su cartera genera colectivamente 9,400 millones de dólares en ingresos anuales).

Posteriormente vino una dosis de arrogancia. En 2002, Rokke estaba luchando por obtener una licencia para operar su yate Celina Bella, de 17 metros. Al hacer esto, eludió la ley, pagando a los funcionarios suecos 10.000 dólares por el permiso. “Quería que me hicieran la licencia de la manera menos dolorosa”, dice Rokke, alegando que no sabía que el acuerdo era ilegal. Los fiscales descubrieron la recompensa y Rokke fue sentenciado a 120 días de cárcel, únicamente cumplió 23.

Una vez libre, Rokke continuó invirtiendo en energía, que representa aproximadamente una quinta parte de la economía de Noruega. En 2005, estableció un equipo petrolero en alta mar, Aker Drilling y adquirió Marathon Oil Norway por 2.700 millones de dólares en 2014. Sin embargo, le preocupaba su legado. “No he invertido en ninguna infraestructura, no he construido una carretera”, recuerda haber pensado. “Básicamente, soy un cosechador”.

Con ese fin, en 2017 estableció Rev Ocean, la organización sin fines de lucro que protagoniza el superyate. Buscó a Nina Jensen, la entonces directora del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) para dirigirla. Sin embargo, la ecologista no estaba impresionada. “Kjell Inge me llamó y me preguntó si quería trabajar en el proyecto con él, instantáneamente le dije que no”, asegura Jensen.

Pero el hombre que había pasado años rescatando a su compañía de incendios y embarcaciones hundidas no se desvió fácilmente. Finalmente, logró que Jensen firmara. Actualmente es ella quien defiende su alianza inusual: “Al final del día, si un biólogo y conservacionista puede asociarse con un capitalista y un industrial, eso debe ser mágico, ¿verdad?”

El superyate es el primer proyecto de Rev Ocean. También hay un esfuerzo de reducción de desechos plásticos en Ghana y planes para desarrollar un software que centralizará los datos sobre el océano.

El grupo de Jensen ocupa el tercer piso de la sede corporativa de Rokke en Oslo, que comparte con la división de energía de Aker. Es una coincidencia que resalta una tensión deslumbrante: mientras Rev Ocean trabaja para limpiar los mares, Aker sigue contaminándolos.

Esa disonancia parece no molestar a Rokke. “Si quieres resolver problemas, por naturaleza debes ser optimista (…) Los críticos no son parte de la solución”, dice.

Por: Noa Kirsch | Forbes Staff