José Manuel Urreta Ortega, presidente de la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales (ANCER), exigió que el outsourcing no desaparezca a fin de no generar mayor desempleo y no entren a la informalidad más de 5 millones 600 mil trabajadores.

“Al menos 7 millones de personas laboran bajo el esquema de subcontratación y el 80% caería en la informalidad si se elimina de forma abrupta el outsourcing”, declaró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz.

“El outsourcing está presente en los centros de trabajo de todos los tamaños, pero esta figura de contratación ha beneficiado en buena medida a las pequeñas y medianas empresas, pues el 36.7% de la fuerza laboral subcontratada se ubica en las pymes”, manifestó el también coordinador de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) Zona Oriente de México.

Urreta Ortega señaló que se debe tener cuidado que la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para eliminar la subcontratación no afecte la relación bilateral México-Estados Unidos.

Hay proyectos de inversión programados en los próximos 5 años para territorio mexicano, como parte del T-MEC, los cuales establecen el uso del mecanismo del outsourcing, comentó el presidente de ANCER.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, dijo que reformarán la ley del Trabajo para que quede completamente prohibido el outsourcing en el primer trimestre de 2021.

“Va en serio el que va a desaparecer, se va a eliminar la subcontratación en México”, dijo el mandatario el 6 de enero de 2021, quien pactó con la iniciativa privada y el sector obrero para que no hubiera despidos en diciembre de 2020.

El último mes del año pasado se registró una pérdida mensual de 277,820 puestos de trabajo formal, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A partir del próximo 20 de enero de 2021, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) iniciará los foros denominados “Diálogos nacionales sobre la participación de las utilidades de las empresas”, para que durante 5 días se presenten los pros, contras y propuestas del pago de utilidades a los trabajadores, así como del outsourcing.

En ellos, la industria maquiladora y las autoridades del gobierno discutirán sobre las relaciones laborales en la industria automotriz y manufactura, sector financiero y de seguros, energético e industrias extractivas, telecomunicaciones y tecnologías de la información, así como los servicios minoristas y turísticos.

Urreta Ortega dijo que el año 2021 traerá consigo retos importantes para el país, y la vacunación contra el coronavirus será clave para que todos los sectores de la economía puedan reactivarse de forma inmediata.

El presidente de la ANCER recordó que las empresas atraviesan por un momento complicado a causa de la pandemia del coronavirus, ya que en 2020 estuvieron cerradas durante varios meses o no pudieron laborar con toda su capacidad.

Agregó que a través de la organización que encabeza se atenderá a micro y pequeñas empresas (mipymes) para fortalecer la microeconomía y se generará una agenda que permita defender los intereses de estas firmas.

Tal es el caso del sureste, donde es necesaria una estrategia para apoyo al emprendedor y rescate del microempresario a través de mecanismos de financiamiento acorde a la realidad de la entidad, agregó.

En Chiapas, como en otros lugares del país, el flujo de efectivo disminuyó por el cierre parcial o total de operaciones, lo que hace complicado el otorgamiento de créditos a través de la banca comercial tradicional, detalló el presidente de ANCER.

