¿Qué sigue para Jeff Bezos tras dejar de ser CEO de Amazon?

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, anunció el martes que se hará a un lado como director ejecutivo del gigante del comercio electrónico para ocupar el cargo de presidente ejecutivo, una medida que, según dijo, le dará más tiempo para concentrarse en sus otras “pasiones”. Estas son las causas a las que Bezos dijo que ahora dedicará su tiempo completo.

HECHOS CLAVE

En una carta del martes a los empleados de Amazon, Bezos dijo que usará su nuevo tiempo libre para concentrarse en The Day One Fund, el fondo de 2 mil millones de dólares que estableció en 2018 con el objetivo de dar becas completas, a estudiantes en prescolar influenciados por Montessori en comunidades desatendidas y financiar organizaciones sin fines de lucro que apoyan a las familias sin hogar.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

También dijo que trabajará en el Bezos Earth Fund, que inició hace un año con una promesa de 10 mil millones de dólares (casi el 10% de su patrimonio neto en ese momento) para combatir el cambio climático mediante la concesión de subvenciones a “científicos, activistas, ONG: cualquier esfuerzo que ofrezca una posibilidad real de ayudar a preservar y proteger el mundo natural”, dijo Bezos.

Sigue la información de los Negocios en nuestra sección especializada

Bezos también tiene Blue Origin, su compañía privada de vuelos espaciales, que está desarrollando cohetes para el turismo espacial comercial que insinuó que podría ayudar a la NASA a llevar humanos a la Luna.

El multimillonario dijo que también dedicará más tiempo a The Washington Post, que compró por 250 millones de dólares en 2013, y ayudó a expandir su presencia digital y aumentar los ingresos.

LA CITA CLAVE

“Seguiré participando en importantes iniciativas de Amazon, pero también tendré el tiempo y la energía que necesito para concentrarme en… mis otras pasiones. Nunca he tenido más energía y no se trata de jubilarme. Me apasiona mucho el impacto que creo que pueden tener estos proyectos”, dijo Bezos en la carta del martes a empleados y accionistas.

Sigue la información de la tecnología en nuestra sección especializada

ANTECEDENTES CLAVE

Bezos fundó Amazon, que comenzó como una librería en línea, en 1994 en su garaje en Seattle. Ahora Amazon es una de las empresas más grandes del mundo y opera empresas de transmisión, entretenimiento, comestibles, entregas y más. Bezos tiene una riqueza de 196,400 millones de dólares, según Forbes. Fortuna que lo convierte en el hombre con más dinero sobre la faz de la Tierra.

Amazon anunció el martes que Bezos dejaría el cargo de CEO y sería reemplazado por Andy Jassy, ​​quien dirige Amazon Web Services.

Por: Carlie Porterfield