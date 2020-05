Recicletas: alternativa de transporte para ayudar a salvar vidas

Apasionados por la vida en dos ruedas desde hace más de 20 años, ahora dedican sus fuerzas para recibir, arreglar y armar bicicletas, principalmente en desuso, para entregarlas de forma gratuita a todo el personal de salud que presta servicios en hospitales públicos y privados de la ciudad.

Desde su base en la colonia Escandón, en Ciudad de México, se nota la unión de la que es característica la comunidad ciclista, al recibir a invitados y beneficiaros de Recicleta con una gran sonrisa aún con el cubrebocas puesto.

Héctor “Moch”, Antonio (voluntario), Checo Martínez , Israel Ortega y Luis Franco, parte del equipo que ayuda a reparar y restaurar las Recicletas. Foto: Angélica Escobar/Forbes México.

El proyecto es coordinado por las organizaciones Bicitekas AC y Alcaldía de la Bicicleta, en Ciudad de México, quienes a través de redes sociales han buscado desde el pasado 20 de abril que la gente done bicicletas que tengan en abandono, piezas sueltas y herramientas, con el objetivo de dar una segunda vida a estos vehículos y así disminuir el riesgo de contagio por Covid-19 y también evitar el riesgo de agresiones en el transporte público.

María Fernanda Ramos, enfermera especialista. Foto: Raúl Martínez/Forbes México.

María Fernanda Ramos, enfermera especialista en urgencias en un hospital privado, obtuvo su Recicleta este domingo. Se traslada aproximadamente 6 kilómetros para llegar a su lugar de trabajo. Nos cuenta que su jornada laboral se ha triplicado, trabajando horas extras o doblando turnos, sumando la carga emocional al tratar a los pacientes de Covid-19, sus compañeros han sufrido discriminación por parte de transporte privado, al no querer subirlos fuera del hospital.

“Hay gente con miedo y con desinformación, hace cosas que realmente no las piensa y hiere a las persona tanto física como emocionalmente. No los culpo, no los juzgo, porque están en una parte de esto que no conocen, creo que la empatía siempre va a salvar vidas como corazones”, nos comenta.

Médicos, enfermeros, enfermeras, laboratoristas, personal de limpieza, residentes… son diversas las solicitudes que han recibido desde que arrancaron la campaña en abril, sumando hasta ahora un total de casi 150 y han recibido alrededor 30 bicicletas para reciclar.

Taller del Recinto Escandó, Casa Biciteka. CDMX. Foto: Angélica Escobar/Forbes México.

Una semana antes de hacer entrega, un grupo de mecánicos voluntarios trabaja en el patio del Recinto, reacondicionando de forma meticulosa cada bici, apoyándose entre ellos y con su propia herramienta, con el conocimiento que han ido adquiriendo con el paso tiempo y con el pedalear por la ciudad y otros muchos lugares, tomando de aquí y de allá piezas de diferentes marcas, ajustando cadenas, lavando rines, checando cámaras y llantas, fijándose en cada detalle para dejarlas funcionado al 100.

El taller se divide por áreas, Antonio esta vez se dedicó a la limpieza general de la bicicleta, así como sus aditamentos. Foto: Raúl Martínez/Forbes México.

Tardan aproximadamente un día en terminar de reparar una unidad, dependiendo las condiciones en la que haya llegado. Las manos son suficientes, las herramientas y las bicis para llegar a la meta de solicitudes, aún no.

Foto: Angélica Escobar/Forbes México.

“El uso de la bicicleta ayuda a reducir los niveles de estrés, mantener un buen estado de salud, eleva la cantidad de endorfinas, es decir, te sientes más vivo andando en bicicleta, estás más atento. Es una muy buena opción para relajarse después del trabajo“, asegura Luis Franco, administrador de Bicitekas AC y encargado de parte de la logística alrededor de la iniciativa.

“… Parte del personal médico que ya recibió su Recicleta, nos ha comentado que en su jornada laboral están más de 8 horas con el traje puesto, tienen calor y no pueden tomar alimentos y que al poder tener la opción de salir en bicicleta para regresar a sus casas y sentir el aire, resulta liberador. El uso de la bici siempre va a ser benéfico”.

Héctor hace los ajustes más precisos o finales. Foto: Angélica Escobar/Forbes México.

El pasado domingo 3 de mayo se entregaron a los beneficiarios las primeras 7 y hasta hoy son 18 las bicicletas entregadas, por lo que aún queda mucho por recibir y reparar.

Luis Franco considera que necesitan más apoyo de parte de la sociedad privada, ya que únicamente una marca les a ayudado con bicis y piezas nuevas, por lo que convoca a las marcas y empresas de ciclismo a sumarse a la causa.

Israel Ortega da recomendaciones y tips de seguridad a los nuevos miembros de la comunidad ciclista, lamenta que tenga que ser bajo estas circunstancias de agresión a las que están siendo víctimas el personal de salud. Foto: Angélica Escobar/Forbes México.

Al momento de hacer entrega, se ve llegar a las personas que recibirán su Recicleta entusiasmadas, felices de poder recibir este apoyo, algunos acompañados por amigos o pareja. La cita es pasado el mediodía. Los mecánicos y miembros de Bicitekas, dedican palabras de aliento y reconocimiento al personal que recibe su Recicleta, dándoles la bienvenida en la comunidad, expresándoles la gratitud de la comunidad ciclista y de la sociedad en general que ha decidido donar, para que puedan seguir con su labor de salvar vidas.

Entrega de Recicletas, 10 de mayo, 2020. Foto: Angélica Escobar/Forbes México.

Una de las donadoras, dejó una carta junto a la bici que dejó y Alejandro Pacheco, médico residente en Cardiología en Hospital Centro Médico, fue quien recibió leyó estas palabras que lo emocionaron: “…Con esta bicicleta te entrego mi admiración y solidaridad, no importa quién seas, para mi eres un ser humano valiente y compasivo. No desistas, un abrazo fuerte. -Fabiola”.

Foto: Angélica Escobar/Forbes México.

Alrededor del mundo se ha reconocido y recomendado la bicicleta como la mejor forma de continuar con la movilidad durante la pandemia por Covid-19. Incluso algunas ciudades han reacondicionando sus vialidades de forma temporal para dar prioridad a la bicicleta y otros medios de transporte alternativos, como Berlín, Alemania y Bogotá, Colombia, lo que ha hecho más visible la necesidad de el replanteamiento del espacio público, planteado desde hace mucho tiempo, hacia la accesibilidad de la movilidad, incluso en el transporte público.

En París y Madrid seprepara una estrategia a largo plazo y actualmente analizan cómo apoyar el uso de las bicicletas como el primer medio de transporte después de la eliminación de las medidas de contención ante el virus.

Foto: Raúl Martínez/Forbes México.

Los interesados en participar, pueden realizar donaciones en especie o en efectivo llenando el formulario en: www.bicitekas.org/recicletas.

También se pueden llevar los donativos en especie a: Recinto Escandón. Cerrada de la Paz No. 15, Col. Escandón, CDMX.

Además cuentan con el apoyo de Jetty, empresa de transporte, haciendo la recolección de bicicletas a domicilio de forma gratuita para no salir de casa y continuer con las medidas implementadas.