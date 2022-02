Las flores y el 14 de febrero: un negocio de hasta 2,000 millones de pesos

¿Planeas regalar rosas o tulipanes este 14 de febrero? Esta fecha es una de las más importantes para miles de floricultores y productores, pues representa el 25% de su venta anual y esperan que sólo los ramos de flores generen una derrama de 2,000 millones de pesos.

En ese sentido, un 70% de las ventas son de arreglos florales y el 30% restante de plantas ornamentales.

“Todos los productores nos preparamos para el 14 de febrero que es una de nuestras fechas más importantes en nuestro calendario, en cuestión de demanda y nos esmeramos por tener lista la producción. Para los floricultores la venta de San Valentín representa aproximadamente el 25% de su venta de todo el año, es una fecha importante”, explicó Federico Martínez Flores, Presidente y Fundador del Consejo Mexicano de la Flor en entrevista con Forbes México.

La derrama económica para esta fecha superaría los 2,000 millones de pesos, alcanzando por fin la cifra prepandemia registrada en 2019 en esta temporalidad, sobre todo en la venta de flor cortada, donde las favoritas de los mexicanos son las rosas, claveles, gerberas, lilium y girasol.

Venta de rosas. 11 de febrero 2022. Foto: © Andrea Gama Del Valle

Venta de girasoles y rosas. 11 de febrero 2022. Foto: © Andrea Gama Del Valle

Elaboración de arreglos florales. 11 de febrero 2022. Foto: © Andrea Gama Del Valle

“La derrama económica que nosotros esperamos para este 14 de febrero es de más de 2,000 millones de pesos de flor cortada, faltan las cifras de producción de plantas en macetas. De las 22,000 hectáreas que se cultivan de plantas y flores, la mitad es de cada una. De los 10,000 a 13,000 millones de pesos que representó el mercado de todo el año al cierre de 2021; la mitad corresponde a flores y la otra mitad a plantas ornamentales”, agregó Martínez.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rura, en 2021 la producción de la rosa incrementó 5.7% (9 millones 600,175 gruesas), el girasol tuvo un alza de 25.7%, (325,291 gruesas), la producción de gerbera aumentó 4.6% (un millón 337,276 gruesas), el lilium subió 3.6% (762,155 gruesas).

“Esperamos que este 14 de febrero en donde estamos alcanzando esta cifra prepandemia y ojalá se logre vender todo y que la gente compre flores y plantas para ayudar a los floricultores que desafortunadamente la han pasado muy mal en estos últimos dos años”, agregó Martínez Flores.

Arreglo floral. 11 de febrero 2022. Foto: © Andrea Gama Del Valle

Mercado de flores. 11 de febrero 2022. Foto: © Andrea Gama Del Valle

11 de febrero 2022. Foto: © Andrea Gama Del Valle

En cuanto a la producción, el Estado de México encabeza la producción nacional de cinco de las flores ornamentales. Villa Guerrero, Tenancingo, Amanalco y Valle de Bravo son los municipios mexiquenses donde se produce la mayor parte de especies de ornato.

“En nuestro país prácticamente en todos los estados hay producción de plantas y flores, la producción comercial más importantes de flores se concentra en Estado de México que aporta más del 70% de la producción de flores de todo el país, seguido por Puebla, Morelos y Baja California, donde hay mayor producción de flor cortada. Los estados con mayor producción de plantas ornamentales es Morelos, Edomex y Ciudad de México, Guerrero, Colima, Michoacán”.

La pandemia y heladas amenazan la recuperación de la venta de flores y plantas

Los floricultores y productores de flores y plantas se han enfrentado al inverno que trajo consigo las temperaturas bajas ocasionando ciclos de producción más largos y en algunas ocasiones, pérdidas totales a causa de las granizadas en algunas zonas de producción.

Sumado a esto la pandemia de Covid-19 representó una tormenta que heló la venta de flores y plantas a causa del cierre de los mercados y el confinamiento el cual provocó la cancelación de eventos como bodas, graduaciones, bautizos, celebraciones religiosa e incluso velorios disminuyendo las ventas.

“El 14 de febrero de 2020 lo libramos bien porque todavía la pandemia no llegaba a México, pero para el 10 de mayo se tuvo que tirar al rededor del 70% de la producción de flores y fue una fuerte pérdida par a los floricultores porque se cerraron todos los mercados. Para finales de 2020 los productores de plantas ornamentales para la producción de cempasúchil y Noche Buena lograron una recuperación importante, pero no los floricultores que han remado contra corriente desde 2020 y hasta la fecha apenas inicia la recuperación”, sostuvo.

Estados Unidos es el mayor país importador de flores del mundo, con alrededor del 20 % de todas las importaciones internacionales de flores, seguido por Holanda Alemania y Reino Unido.

11 de febrero 2022. Foto: © Andrea Gama Del Valle

Variedad de venta de flores en venta para el 14 de febrero. 11 de febrero 2022. Foto: © Andrea Gama Del Valle

Venta de docenas de rosas. 11 de febrero 2022. Foto: © Andrea Gama Del Valle

“En México la estimación del consumo per cápita de flores y plantas de nuestro país debe rondar al rededor de los 10 y 12 dólares y el país que más consumo per cápita tiene en el mundo es Suiza y está cerca de los 200 dólares al año. Aunque en neutro país hay una tradición de tener flores y plantas en nuestra casa, el consumo de la gente no es de los más elevados parte de las razones es porque aquí nos duran mucho las plantas y las flores por el clima que tenemos y en otras ciudades y países tienen que renovarlas constantemente”.

El Presidente y Fundador del Consejo Mexicano de la Flor aseguró que la compra de flor cortada y plantas ornamentales en esta fecha ayudará a la recuperación de cientos de familias que se dedican a sembrar, cosechar y vender el producto.

“En este momento hay suficientes flores y plantas en las cadenas de tiendas, florerías, puestos en la calle, mercados y otros lugares donde la gente sabe que se venden. Hay oferta en variedad, cantidad y precio porque hay para todos los bolsillos. No hay excusa para no regalarlas”, finalizó.

