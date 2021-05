La reinvención empresarial es clave en crisis económicas

“Me sentía como el empresario menos capaz del mundo, era como si de pronto me hubieran puesto una lápida en la espalda que no me permitía moverme ni pensar bien; ya no confiaba ni siquiera en mí mismo, me había fallado llveandome a mi gente y a mis acreedores en los pies“, explicó Federico Cerdas, CEO de Global Businesses Inc y Sakyhaus, en el Foro Forbes Conecta, Reactivando la economía de México.

La pandemia de Covid-19 ha propinado un severo golpe a la economía mundial, con una caída estimada del 4.4% de acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI) y los empresarios no estuvieron exentos al enfrentar menos inversiones y flujo económico.

Tal es el caso del CEO de Global Businesses Inc, quien luego de la pandemia del virus H1N1 que surgió en 2019, al mismo tiempo que él se desarrollaba como contratista de empresas transnacionales como Praxair, Walmart y Best Buy enfrentó uno de sus más grandes obstáculos.

“Nosotros teníamos nuestro factoraje con G Capitals que en un abrir y cerrar de ojos se declaró el bancarrota, ¿cómo era posible que General Electric Capital una de las compañías más grandes cerrara sus puertas y dejara de dar factoraje, pues eso que parecía imposible sucedió y las facturas que habíamos ingresado para cobro con ellos no fueron procesadas“, agregó.

En momentos de crisis económicas los empresarios tienen dos opciones: continuar o rendirse, sin embargo, el primer camino exige una reinvención personal y profesional.

“Cuando la crisis toca tu puerta te enfrentas a un efecto doble a a debacle económica y al golpe psicológico, todo el mundo te habla de la primera pero lo que no te cuentan es la falta de confianza, miedo y desorientación que tienes cuando te enfrentas a esa situación”.

