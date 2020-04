Tras 5 meses de retraso, Pemex pretende refinar un millón de barriles en mayo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Petróleos Mexicanos (Pemex) procesará en sus refinerías un millón de barriles diarios de petróleo crudo durante mayo, cinco meses después de la fecha estimada por su gobierno.

“En mayo vamos a estar procesando un millón de barriles”, prometió el mandatario durante su conferencia matutina.

El político tabasqueño dijo que actualmente las seis refinerías de la empresa productiva del Estado procesan 800,000 barriles diarios. “De 1.7 millones de barriles que producimos, casi la mitad”, agregó.

El 19 de septiembre de 2019, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, estimó que el Sistema Nacional de Refinación (SNR) procesaría un millón de barriles hacia diciembre, desde los 700,000 que refinaba entonces.

López Obrador mencionó que el aumento significará dejar de comprar gasolina en el extranjero. “Nos ayuda a atemperar la crisis por el desplome de precios del petróleo crudo”, agregó.

El último dato disponible muestra que México procesó 465,000 barriles diarios de crudo durante febrero de este año, es decir, solo 30% de la capacidad total de 1.6 millones de barriles diarios.

“No nos afecta tanto la caída”

Ante el desplome internacional del petróleo, que ayer registró un nuevo récord histórico de precios negativos de la mezcla WTI y mexicana de -38 y -2.37 dólares, respectivamente, AMLO dijo que no afecta tanto al país.

“¿Por qué no nos afecta tanto la caída? Porque invertimos el año pasado en perforación de pozos. Se trabajó en campos nuevos y ya tenemos nuevos pozos. Ahora que no tiene valor el petróleo, le podemos cerrar las válvulas y no pierden presión”, agregó el presidente mexicano.

La industria petrolera sufre una crisis sin precedentes derivada de la pandemia de coronavirus covid-19 que ha destruido la demanda de combustibles ante las medidas gubernamentales en múltiples países, como cuarentenas, restricciones de viaje y suspensión de actividades no esenciales, incluidas algunas áreas de comercio y transporte de mercancías.

