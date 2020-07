La reunión AMLO-Trump no incide en cambios al T-MEC: industria automotriz

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizará esta semana su primera gira internacional, más de un año y medio después de llegar al poder en diciembre de 2018. Sin embargo, para la aplicación y los efectos del T-MEC, pretexto que dio origen a la visita de trabajo, no tendrá ninguna implicación, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

En conferencia de prensa, el dirigente de la organización, Fausto Cuevas, comentó que no obstante la entrada en vigor del acuerdo, aún habrá tiempo para la aplicación de las nuevas condiciones para el comercio entre México y la región de Norteamérica.

“Desconozco a detalle cuál es la agenda del presidente pero en principio creo que las reglas están definidas, lo que se firmó en el tratado está definido. Esta visita no incide en el cambio ya sea a favor o en contra, entonces no tendría una opinión en sentido de que pudiera afectar”, sostuvo Cuevas.

En conferencia para presentar los resultados de la industria automotriz al sexto mes del año, resaltó que las empresas que iniciaron el trámite para acogerse al Régimen de Transición Alternativa (RTA) del acuerdo tienen que esperar la resolución de su petición hasta el próximo 31 de agosto, por lo que dispondrán de al menos 2 meses para mantener sus exportaciones con cierta tolerancia dentro de las nuevas normas del T-MEC.

“Sobre cómo se operará durante estos dos meses, mientras no haya una resolución, las reglas que aplican son las del RTA, que son más favorables, no son las mismas del T-MEC como tal, lo que estará sucediendo es que durante estos dos meses estarán exportando con base en esas reglas. Durante este periodo de transición no habrá un efecto como tal en ese sentido”, explicó.

Respecto a la aplicación de dicho régimen, resaltó que en tanto aparece la resolución, las empresas podrán seguir con el comercio dentro del propio régimen, es decir, con un margen de tolerancia para cumplir las nuevas reglas de origen y de contenido laboral que se tienen que cumplir con el T-MEC.