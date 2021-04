México debe impulsar un cambio cultural para vivir libre y sin autoritarismos: Salinas Pliego

El empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró que se debe impulsar en el país un cambio cultural, para que las próximas generaciones puedan vivir en un México libre, sin autoritarismos, donde se celebre la innovación, alejado de visiones tribales y dogmáticas.

Durante la inauguración del “Centro Ricardo B. Salinas Pliego”, el dueño de TV Azteca señaló que se tiene que aspirar a una sociedad optimista, sin temer a la crítica, a los ataques personales, ya que es más importante sostener nuestras convicciones.

“Es lo que estamos haciendo hoy el Centro Ricardo Salinas Pliego, para impulsar ese cambio cultural que busque que las próximas generaciones puedan vivir en un México libre, sin autoritarismo, donde se celebre la innovación, donde se celebre el logro, donde nos da gusto que a todos les vaya bien, donde a través de la mejora continua se creen más y mejores bienes y servicios para la población en general, un México libre de las visiones tribales y dogmáticas”, afirmó.

Y es que para Salinas Pliego en este momento las compañías son el motor de la sociedad, al ser generadoras de empleo, sin embargo, no pueden hacerse “los locos” y hacer a un lado el impacto social y ambiental.

“Las empresas son hoy por hoy el motor de toda la sociedad, son estas organizaciones, una ficción legal si quieren llamarle, donde los accionistas ponen dinero, pero los ejecutivos ponen el trabajo y se logra el bienestar y el progreso para millones de clientes de nuestras empresas, al hacerlo así se logra poder pagar los sueldos, pagar los impuestos, poder reinvertir para crecer más”, dijo.

En este sentido, comentó que, si bien este trabajo es encomiable, ninguna compañía va a tener éxito si no tiene un territorio fértil dónde sembrar sus esfuerzos, de ahí la importancia que se involucren en temas sociales.

“Más o menos hace un año tuvimos una reunión aquí en el mismo lugar en circunstancias más retadoras, se venía la pandemia y no sabíamos qué hacer, viendo para atrás, estoy convencido que tomamos la decisión correcta, tenemos que seguir viviendo, tenemos que abrir, tenemos que luchar y tenemos que vivir sin miedo”, resaltó Ricardo Salinas Pliego.

Asimismo, destacó que la inauguración del centro que lleva su nombre es una decisión pequeña, pero al paso del tiempo se verá que es la correcta y que dejará grandes frutos, dado que las ideas son lo que definen el espíritu de la época e impactan profundamente a través de las acciones que generan en los seres humanos, las condiciones de la sociedad, las transforman.

De hecho, comentó que estos tiempos difíciles obligan a examinar profundamente nuestras ideas, a repensar lo que hemos pensado, donde la diversidad de visiones y opiniones son una parte importante.

“Uno piensa que el futuro mejor podría definirlo alguna persona como el éxito económico, ya gané mucho dinero, tengo mi avión, mi yate, mi casa, pero no es así, el verdadero éxito es la satisfacción personal de estar haciendo lo que tú quieres, lo que te gusta, lo que te motiva, descubrir el genio creador que tienes dentro”, aseguró.

Por lo que expuso que todas las personas tienen que ser inconformes, ya que todo progreso lo hacen los inconformes, dado que la historia ha demostrado que las decisiones de muchos individuos libres tienen las mejores consecuencias en la prosperidad de las sociedades.

“Eso no quiere decir que, en un esquema autoritario, donde uno no decide no puedas tener buenas consecuencias. Pero también puedes tener muy malas consecuencias como lo demostraron las dictaduras de Hitler, Stalin y Mao”.

