Se fueron, pero regresan: gasolineros retoman la franquicia Pemex

Varios empresarios gasolineros que habían migrado de la franquicia de Petróleos Mexicanos (Pemex) a otras para las estaciones de servicio tras la apertura del mercado con la reforma energética, este año regresarán a la imagen de la Empresa Productiva del Estado, una tendencia que seguirá tomando fuerza en los próximos meses.

Alejandro Montufar, CEO de PETROIntelligende, explicó que esto se debe a que no hicieron click con el consumidor y también a que Pemex está ya compitiendo de verdad, ofreciendo descuentos a minoristas, esto antes solo lo hacía en ventas al mayoreo.

“Hemos visto casos de la imagen comercial propia que pusieron y que no les funcionó, no hicieron click con el consumidor a diferencia de OxxoGas y PetroSeven que su oferta sí es muy clara, que es gasolina con tienda de conveniencia, (…) los que no dieron un valor agregado son los que se están regresando a Pemex”, declaró.

Tras su participación en el evento Punto de Reencuentro del Sector Gasolinero que se realiza en Cancún, indicó que tiene conocimiento de 20 casos que están regresando a la franquicia Pemex, se están pasando de imágenes comerciales como G500 e Hidrosina.

“Aquí algo interesante es que Pemex está ya compitiendo con todo el mundo, hasta con sus propios distribuidores, porque antes daba los descuentos en ciertos rangos de volúmenes, entonces hasta su propio mayorista le está compitiendo, eso es bastante sano porque eso está generando que hasta los mismos distribuidores que le venden a Pemex tengan que bajar sus ganancias”, aseguró.

Precios seguirán estables

De acuerdo con las estimaciones del experto, los precios promedio de las gasolinas se mantendrán en el mismo nivel en el que se encuentran ahora, esto por lo menos hasta la primera mitad de 2022, ya que no ve que los precios lleguen a un rango de 30 pesos como se dice.

Pero aclaró que siempre puede existir un evento extraordinario que puede elevar lo precios, esto es algo que no se puede prever.

Además, dijo que el gobierno mantendrá un estímulo fiscal alto al IEPS para contener un alza en el precio de las gasolinas, que ahora es de 80%, por ejemplo, actualmente los precios están en un promedio 22 pesos, pero sin este apoyo del gobierno estaría en 25 pesos.

“Sí hay precios parcialmente artificiales, esto tiene un costo en las finanzas públicas”, dijo el CEO de PETROIntelligence.

El estímulo, agregó, siempre ha estado enfocado a quienes tienen más recursos, pero también tiene un efecto indirecto, que entre más estímulos fiscales active el gobierno, menor va a ser la inflación, “que eso sí nos impacta a todos”.

