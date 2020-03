Slim y Buffett: El coronavirus también ‘toca’ a las grandes fortunas

Investing.com.- Apple (NASDAQ:AAPL), Facebook (NASDAQ:FB), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN) y Microsoft (NASDAQ:MSFT) perdieron ayer en Wall Street, en conjunto, 416.600 millones de dólares. La compañía de la manzana se desplomó un 9.9%, la red social perdió un 9.3%, la matriz de Google se depreció un 8.2%, el gigante de las compras online bajó un 8% y finalmente, la tecnológica propiedad de Bill Gates restó un 9.5%. La crisis del coronavirus, que no entiende de tamaños, valoraciones o carteras, provocó desplomes también en las grandes compañías del Nasdaq, afectando a miles de inversores.

Si lo extrapolamos a España, las cinco grandes del Ibex no corrieron mejor suerte: Banco Santander (MC:SAN) se dejó un 16.82%, BBVA (MC:BBVA) perdió un 15.08%, Telefónica (MC:TEF) se depreció un 14%, Repsol (MC:REP) cedió un 13.34% e Iberdrola (MC:IBE) bajó un 14%. Un reguero de pérdidas que dio lugar a la peor sesión de la historia del Ibex 35, rebajándole hasta por debajo de los 6,600 puntos. En el caso de EU, fue la peor sesión desde el Lunes Negro del crash del 1987. Hagan sus cálculos.

Y entre los inversores que registraron pérdidas ayer se encuentran algunas de las mayores fortunas del planeta. Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, ayer se registraron pérdidas colectivas por valor de 331,000 millones de dólares, la mayor pérdida diaria en sus últimos 8 años de registro y elevando la pérdida anual hasta los 950,000 millones. Aunque es cierto que en los últimos meses habían logrado amasar fortunas de hasta 6.1 billones de dólares gracias a una década de dinero fácil y buen comportamiento de los mercados, el colapso de ayer marca el fin de una era y resta un 16% a las carteras del 1 de enero. Hoy… los ricos también lloran.

La pandemia del coronavirus y el pánico que se ha desatado a nivel global, por lo tanto, debilitan los bolsillos de personalidades como el mexicano Carlos Slim, que perdió solo el pasado lunes un 8% de su fortuna (5,000 millones de dólares) o Amancio Ortega, dueño de Inditex (MC:ITX), que perdió casi 4,000 millones, lo que deja su fortuna en 67,500 millones. En Francia, Bernard Arnault, presidente de LVMH (PA:LVMH), ha perdido en las últimas horas 9,500 millones de dólares y, en Estados Unidos, Jeff Bezos, dueño de Amazon, reduce su dinero en 8,100 millones. Hasta un total de 53 multimillonarios son hoy un (poco) menos ricos.

¿Y Warren Buffett?

Este artículo no estaría completo si no hacemos alusión a uno de los mayores millonarios del mundo, Warren Buffett. Tiene 89 años, muchos años a su espaldas, pero justo ayer reconocía que, en toda su vida, no había visto nada igual. “Me ha llevado 89 años vivir esta experiencia, pero los mercados, si los observas segundo a segundo, reaccionan a lo grande ante cualquier noticia”.

En una entrevista a Yahoo (NASDAQ:AABA) Finance, el magnate de la inversión aseguraba que estaba siendo más aterrador que durante las crisis de 1987 y 2008. Y aunque parece que tiene margen de caída, con una cartera valorada en 128,000 millones, su empresa, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), se dejó ayer un nada despreciable 9.59%. Eso se suma a las pérdidas que ya cosechó en la semana del 3 de marzo, y que ascendían a 28.500 millones de dólares, según Bitcoinist.