Snoop Dogg compra Death Row Records, el iconico sello de Dr Dre y 2Pac

El ícono del entretenimiento, leyenda del hip hop y desde hace años, empresario, Snoop Dogg anunció en la víspera que adquirió la marca Death Row Records de MNRK Music Group, controlada por fondos de capital privado administrados por la firma de inversión líder mundial Blackstone.

Si bien los términos de la adquisición del gigante del west coast rap, Death Row Records, no fueron revelados, el acuerdo llega inmediatamente en el momento del lanzamiento del último álbum de Snoop Dogg, B.O.D.R, planeado para mañana.

Vale decir que Death Row Records ha sido el sello de varios de los nombres más históricos del hip hop y fue donde debutó de Snoop Dogg, quien sobre la concreción del negocio, explicó que “estoy emocionado y agradecido por la oportunidad de adquirir la marca icónica y culturalmente significativa Death Row Records, que tiene un inmenso valor futuro sin explotar.

“Se siente bien tener la propiedad del sello del que formé parte al comienzo de mi carrera y como uno de los miembros fundadores. Este es un momento extremadamente significativo para mí. Me gustaría agradecer personalmente a los equipos de Blackstone, MNRK y especialmente a David Kestnbaum, quienes trabajaron en colaboración conmigo durante varios meses para hacer realidad este emocionante regreso a casa. Tengo muchas ganas de construir el próximo capítulo de Death Row Records”.

A su turno, David Kestnbaum, director general de Blackstone, dijo que “en Blackstone apoyamos firmemente a la comunidad de artistas y creadores en nuestras inversiones en entretenimiento. Estamos emocionados de volver a poner la marca Death Row Records en manos de una leyenda como Snoop Dogg. Le deseamos éxito en los próximos años a medida que la marca avanza bajo su liderazgo y visión”.

Dejando ver algunos detalles de la operación, Chris Taylor, presidente y director ejecutivo de MNRK Music Group, añadió que “Snoop es claramente el ejecutivo que llevará Death Row en sus próximos 30 años. MNRK ha tenido el honor de supervisar esta legendaria marca” que ha ha cumplido su 30 aniversario”.

Es preciso decir que en los primeros años del label, Snoop Dogg apareció en el álbum debut de Dr Dre, The Chronic, antes de hacer el suyo propio, Doggystyle, de masivo éxito.

Icónico como los propios artistas que fueron parte de su roster, Death Row Records lanzó en 1996 el primer disco de 2Pac Shakur, el famosísimo ‘All Eyez on me’, con temazos como el que le da nombre al disco (de edición doble) y el hasta hoy presente ‘California Love’, y muchos otros como ‘Gin & Juice’ y ‘2 of Americaz Most Wanted’, también de la mencionada placa, a continuación con una espontánea presentación de 2Pac.

Luego de una gran cantidad de exitosos lanzamientos, Death Row Records comenzó a decaer a finales de los ’90 tras la muerte del propio 2Pac y el encarcelamiento de Suge Knight, otro de los fundadores, que motivaron las salidas de Snoop Dogg y Dr Dre.

Sobre Snoop Dogg, hay que mencionar que lleva casi tres décadas como una fuerza sin igual, lapso en el que ha elevado su listón como artista e innovador. Lanzó 20 álbumes de estudio, vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo, alcanzó el número 1 innumerables veces en las listas de Billboard a nivel internacional y recibió 20 nominaciones a los premios Grammy.

Además de su extenso trabajo en la música, Snoop Dogg ha dejado su huella en el espacio de la televisión y el cine, actualmente tiene numerosos acuerdos de asociación con los principales estudios y redes, incluidos TBS, Netflix, VH1 y más.

Sus galardones incluyen una nominación al premio Emmy por su papel como productor ejecutivo y coanfitrión del exitoso programa de VH1, Martha & Snoop’s Potluck Dinner; además de ser productor ejecutivo de Mary+Jane de MTV; presentador del programa de juegos de TNT, Joker’s Wild y productor ejecutivo del aclamado show de Netflix, Coach Snoop.

