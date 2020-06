El gobierno de Puebla garantiza suministro a la industria automotriz desde la entidad

El suministro de autopartes y piezas para la industria automotriz hacia el resto del país y el exterior está garantizado, por lo que se buscará preservar las cadenas de suministro a pesar de que el sector permanecerá cerrado hasta el próximo 15 de junio, sostuvo la secretaria de Economía de Puebla, Olivia Salomón.

Descarga gratis la edición impresa de Forbes México

“Nuestros proveedores y las armadoras en EU y México tienen garantizado el suministro por parte de la industria de proveeduría de Puebla de aquí al 15, había suficiente inventario, están cumpliendo con todo y no fue necesario abrir la industria automotriz de aquí al 15 de junio.

“Estuvimos en comunicación con todas las armadoras a nivel nacional, a nivel internacional, lo más importante que debe existir es la salud pero también que las empresas instaladas en Puebla sientan el respaldo de su gobierno. Estuvimos respaldando en estos acuerdos con las armadoras el no comprometer la cadena de proveeduría, están todas enlazadas y se pudo lograr un buen acuerdo, en algunos casos tenían algunos inventarios en almacenes en EU”, señaló en entrevista con Forbes la funcionaria estatal.

Añadió que en otros casos se resolvieron algunos problemas logísticos de modo que se pudo tomar el material almacenado en la localidad para sacarlo y empacarlo para su exportación.

Desde el 22 de mayo, el gobierno de Puebla decretó que en la entidad no había condiciones para la reanudación de la industria automotriz aun cuando fuera considerada esencial por las autoridades federales, por lo que se pospuso su reapertura, a diferencia del resto del país. Ante ello, las empresas de la entidad demandaron la reapertura del sector lo más pronto posible, pues se comprometía la cadena de suministro no solo con EU, sino con Europa y Asia. No obstante, hasta el momento se han mostrado respetuosos y dispuestos a acatar la medida.

También lee: No somos sólo proveedores de VW, sino de Asia, EU y Europa: Clúster de Puebla

Sobre el seguimiento del semáforo federal, la funcionaria detalló que las autoridades poblanas lo adoptarán y además establecieron un sistema de monitoreo local que dividió al estado en 6 regiones, misma que aplicará a partir del 15 de junio.

En la conferencia matutina con el gobernador del estado, Miguel Barbosa, Salomón destacó que a partir del 15 de junio y aun con el semáforo en rojo, los restaurantes en su área de terrazas y negocios de alimentos preparados (torterías, loncherías, fondas, taquerías) podrán abrir con un aforo máximo de 30%.

Mientras que en caso de alcanzar el semáforo anaranjado, se contemplará a negocios como tiendas departamentales y comercios.