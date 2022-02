IPSY aterrizará en México con suscripción de maquillaje mensual

La marca IPSY aterrizará en México a partir de marzo para ofrecer una suscripción mensual de belleza que incluye una bolsa de maquillaje o glam bag con cinco productos por 319 pesos.

Marcelo Camberos, cofundador y director general de BFA industries, destacó en entrevista para Forbes México que entre sus marcas más fuertes que planean ofrecer al mercado mexicano se destacan Anastasia Beverly Hills, Charlotte Tilbury, Tatcha, Glow Recipe, Kinship y Violet Voss, entre otras.

“Al tener tantas culturas y tantas distintas perspectivas en México y al ser tan expresivos, entonces entra muy bien en lo que nosotros podemos proveer desde IPSY, porque ofreceremos más de 10,000 tipos de combinaciones todos los meses, entonces esa personalización va a funcionar muy bien”, explicó.

Asimismo, el directivo destacó que proporcionarán educación de apoyo sobre cómo usar los productos en la bolsa y consejos y trucos de belleza en general para a mantener a los miembros en el conocimiento de las tendencias emergentes y las técnicas probadas en todos los niveles, ya sean principiantes o aficionados a la belleza.

El empresario de origen argentino explicó que IPSY es una marca de BFA (Beauty for All) Industries que nació en 2011 y es hogar de las suscripciones de belleza IPSY y BoxyCharm, así como de la incubadora de marcas Madeby Collective y la marca de cuidado personal, Refreshments.

Desde su creación en 2011 la empresa se ha convertido en una compañía emblemática en la industria con gran presencia en el mercado estadounidense y canadiense, además después de aterrizar en México considera llegar a otros mercados latinoamericanos como Brasil y Colombia, países donde el comercio electrónico presentó un crecimiento significativo durante la pandemia.

“El servicio es más único acá de lo que es en Asia o en Estados Unidos, o sea, no tienes el mismo tipo de marcas que las que nosotros traemos. Y también estamos trabajando con influencers mexicanas porque tenemos crear esa comunidad de emprendedores, ya sea influencers y marcas y crear un ecosistema. Y me parece que vamos a poder lograrlo”, añadió.

En ese sentido la marca de suscripción de belleza presentó a Becky G como imagen y accionista para expandir el legado con su icónica Glam Bag a su llegada México.

“No queremos llegar como una compañía americana, queremos ser locales por eso tenemos a Becky quien tiene raíces latinoamericanas. También tenemos a otras influencers que nos están ayudando, estamos aprendiendo de ellas para posicionarnos en el país”, dijo.

Si bien el empresario no dio detalles de la inversión con la cual llegan al país abundó que el principal objetivo de IPSY es “Inspire everyone to express” en la industria del maquillaje y del cuidado personal como skin care y cuidado del cabello, tendencias que comenzaron a raíz de la pandemia y siguen tomando fuerza.

“La inversión va a ser de una perspectiva de equipo porque obviamente no traemos maquinaria, pero vamos a invertir mucho en el equipo y en armar las alianzas en Estados Unidos para que nos permitan trabajar también en México. Sobre todo en el tema de logística, que ya lo armamos y vamos a poder traer los productos y hacerlo a tiempo todos los meses y hacerlo bien. De ahí viene un poco la inversión”, finalizó.

