The Last of Us Parte II, la secuela perfecta en un mundo más grande y peligroso

La historia de The Last of Us Parte II enlaza de forma perfecta los acontecimientos de la primera entrega, sólo que en esta secuela estaremos al mando de Ellie y la sensación de suspenso, miedo y adrenalina son más intensos a través de un nuevo mundo más grande y peligroso.

Es justo decir que la saga de The Last of Us será parte de las obras maestras de los videojuegos, al menos de los últimos 10 años y esta segunda entrega es muestra de eso.

La trama se desarrolla cinco años después del viaje a través de los Estados Unidos posteriores a la pandemia. Ellie y Joel se han establecido en Jackson, Wyoming, además de que los hechos también trascurren en Seattle.

“Cuando un evento violento interrumpe esa paz, Ellie se embarca en un viaje implacable para llevar a cabo la justicia y encontrar el cierre”, dice Naughty Dog de la trama.

Un mundo peligroso

La historia de The Last of Us Parte II es compleja pero esta bien trabajada, es sólida y la forma como los personajes cobran vida es constante e intensa. Se notan los siete años que el estudio tuvo para trabajar en esta entrega.

De acuerdo con Naughty Dog, los jugadores podrán disfrutar de una historia que es la más compleja y extensa (entre 30 y 40 horas) que hayan desarrollado hasta ahora.

Para acompañar esa trama, la jugabilidad de The Last of Us Parte II cambió sutilmente con respecto a la primera entrega, pero ofrece mejoras en la movilidad, ahora con Ellie se puede saltar y esquivar golpes.

Las habilidades que Ellie aprenderá durante su travesía se desarrollarán en en un árbol que se despliega en cinco categorías que tiene que ver con la curación, la fabricación de armas o el grado de sensibilidad en la concentración para detectar a los infectados o enemigos.

La interacción con los ítems para escoger las armas o utilizarlas se siente más intuitivo y crear los recursos sigue siendo accesible y vital para enfrentarte a los enemigos más fuertes y pasar los niveles.

Cada uno de los niveles presenta una complejidad que exige cierta habilidad para superarlos (yo jugué en la dificultad moderada) que los hace más intensos y al mismo tiempo divertidos.

La inteligencia artificial de los enemigos sorprende: buscan, se comunican, incluso tienen un lenguaje especial con silbidos que tensa los nervios y ahora con la ayuda de perros que olfatean el aroma, buscarán a Ellie en cada rincón.

Esta nueva aventura de Naughty Dog presenta a nuevos infectados, que, junto a los ya conocidos como los chasqueadores, complicarán aún más las cosas y pondrán tenso o asustarán a más de un jugador.

Para sobrevivir a este mundo, Ellie cuenta con diferentes armas como un arco, una pistola y un rifle, entre otras, que podrá ir modificando y mejorando cada vez más con los recursos necesarios que deberá recolectar a lo largo de los niveles.

El entorno en el que se desarrolla la historia presenta una riqueza visual más pulida, donde la vida silvestre que crece sobre los edificios se ve viva, los interiores son más detallados y cada gota de lluvia o cada flama del fuego se sienten ahora más reales. Si acaso vi uno o dos detalles o errores mínimos en la historia.

El entorno será fundamental a la hora de esconderse o huir de los enemigos, ya que cada rendija, esquina, muro o incluso el pasto pueden ser un buen lugar para esconderse, curarse y rehacer la estrategia para seguir.

La musicalización, a cargo nuevamente del argentino Gustavo Santaolalla, convierte la atmósfera en algo electrizante. Cada melodía acompaña la trama casi de forma imperceptible, pero al mismo tiempo la enriquece.

Los efectos sonoros son otro factor determinante, ya que por la nitidez y el realismo, la brutalidad convierte al juego en una experiencia única; se pueden escuchar los gritos de amenaza, los jadeos de miedo y hasta los susurros de agonía de un enemigo caído.

Jugar The Last of Us Parte II es muy satisfactorio, una de esas propuestas que quieres terminar para saber el desenlace, pero al mismo tiempo quieres que no acabe.

Polémica

Muchas noticias y rumores corrieron desde el anunció de The Last of Us Parte II, pero dos que crearon más polémica fueron las filtraciones de la trama y el que Ellie, y su vida amorosa, fueron los protagonistas. Ninguno de esos dos factores afecta de manera alguna al juego.

De la primera polémica, las filtraciones, era fácil librarse de la mala jugada de esos “hackers”, ya que creo, sólo era necesario alejarse de los foros que son especialistas en esos temas.

De la segunda, no vale la pena siquiera mencionarla, sería algo absurdo. Es un tema que a estas alturas de nuestra historia como humanidad ya ni siquiera debería ser debatido.

En 30 años jugando videojuegos, incluso terminé no sin mucho sufrimiento Sekiro Shadow Die Twice, esta nueva histiora de The Last of Us Parte II consiguió envolverme en el suspenso, el miedo, la adrenalina y el amor que llena ese peligroso mundo postapocalíptico.