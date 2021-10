Tope de comisiones será un reto para las Afores: Citibanamex

Luego que las autoridades disminuyeran las comisiones que cobran las Afores, Citibanamex consideró que esta medida será un reto para las administradoras por la caída de casi 30% de sus ingresos en este rubro, cuyo impacto dependerá de su fortaleza y tamaño.

El director general de la institución financiera, Manuel Romo, señaló que esto es algo que están viendo y platicando abiertamente con los reguladores, respecto a las alternativas para tener e incrementar la eficiencia en el manejo.

“Me imagino que otras Afores pudieran tener impacto, pero no me gustaría especular ahí, depende de la fortaleza y escala de las Afores y yo creo que sí, una caída prácticamente del 30% de los ingresos es un tema complicado que hay que manejar y ver cuál es el impacto general”, dijo en conferencia.

Y es que, expuso, la comisión límite para las Afores del 57% representaría una reducción del 28.7% de los ingresos que se tienen en la comisión actual, lo cual un reto para el manejo de las Afores, desde temas de inversión o manejo financiero.

“Es un reto que se está viendo y platicando abiertamente con reguladores respecto a las alternativas para tener e incrementar la eficiencia en el manejo de la empresa de la Afore y el crecimiento, cómo se logra compensar esta caída con medidas de eficiencia y que progresivamente el crecimiento en las contribuciones vaya compensando”, dijo Romo.

Hasta septiembre pasado, la Afore de Citibanamex administró recursos por 823 mil millones de pesos, un crecimiento del 3.5% anual.

En el tercer trimestre del año, Citibanamex reportó una utilidad de 7,114 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 58% contra el mismo trimestre del año anterior; mientras que en el acumulado del año suma 18,524 millones de pesos, 55% más que en 2020.

Mientras, su cartera de crédito total se ubicó en 531 mil millones de pesos, una disminución de 17.5% contra el año pasado; del total, 228 mil millones de pesos corresponden a la cartera de crédito a familias y 303 mil millones de pesos a la cartera comercial, en tanto que la de empresas del sector privado superó los 211 mil millones de pesos.

La cartera de tarjetas de crédito fue de 89 mil millones de pesos, lo que representa una disminución de 7 mil millones de pesos con respecto a septiembre 2020; los créditos personales y de nómina sumaron 66 mil millones, registrando una disminución de 12 mil millones de pesos, A su vez, el crédito hipotecario se ubicó en 73 mil millones de pesos, un 10.4% menos comparado con el mismo periodo del 2020.

