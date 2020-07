Vacuna de Moderna contra Covid-19 puede costar hasta 60 dólares

Reuters. – Moderna Inc. planea que el precio de la vacuna que desarrolla contra el coronavirus sea 50 a 60 dólares, una cifra mayor que lo que otros fabricantes de vacunas han acordado cobrar a los gobiernos, informó Financial Times el martes citando fuentes con conocimiento del tema.

El precio se aplicaría a Estados Unidos y otros países de altos ingresos, según el reporte.

Un portavoz de Moderna dijo que la compañía estaba en conversaciones con los gobiernos sobre el suministro potencial de la vacuna ARNm-1273, pero no dio detalles sobre los precios “dada la naturaleza confidencial de las discusiones y contratos”.

El precio propuesto de Moderna de 50 a 60 dólares por tratamiento, o 25 a 30 dólares por dosis, es más alto que el divulgado por Pfizer Inc y su socio alemán BioNTech en un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, que es de 39 dólares por tratamiento o 19,50 dólares por dosis.

Pfizer, Moderna y Merck & Co han dicho que planean obtener ganancias de sus vacunas, mientras que algunos fabricantes de medicamentos, incluidos Johnson & Johnson , han anunciado que sus vacunas serán sin fines de lucro.

Moderna también enfatizó que la vacuna aún permanece en estado experimental.

Hasta el momento, la vacuna ha sido administrada a primates no humanos protegió contra la infección en los pulmones y la nariz, y previno la enfermedad pulmonar en todos los animales, dijo la compañía en un comunicado. Los resultados del estudio en monos rhesus se publicaron en el New England Journal of Medicine.

Si bien los resultados del estudio en animales pueden aumentar la confianza en la vacuna, Moderna ya ha comenzado a probarla en humanos. Las acciones de Moderna subieron alrededor del 2%.

El lunes, la compañía comenzó un estudio en una etapa tardía que tiene la intención de probar su vacuna RNA contra un placebo en 30,000 voluntarios sanos. Los resultados positivos en ese ensayo podrían despejar el camino para la aprobación regulatoria y el uso generalizado a fines de este año.

Las vacunas efectivas se consideran críticas para poner fin a una pandemia que ha cobrado la vida de más de 655,000 personas en todo el mundo.

En el estudio con 24 monos, Moderna probó dosis de 10 microgramos o 100 microgramos de la vacuna contra ningún tratamiento.

Ambas dosis demostraron ser eficaces para proteger contra la replicación viral en los pulmones y la inflamación pulmonar, y la dosis más grande también protege contra la replicación viral en la nariz de los animales.

