Ventas de la Antad muestran mayor recuperación en agosto con disminución del 3%

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportó este jueves una caída del 3% en agosto en sus ventas mismas tiendas, aquellas que tienen más de un año de operación, y una baja de 0.2% a unidades totales respecto al mismo periodo del año pasado.

Lo anterior muestra una significativa recuperación en lo que va del año, con ventas acumuladas a 802.3 millones de pesos (mdp). Las ventas de ANTAD hilan cuatro meses con caídas consecutivas, desde abril, pero la variación porcentual del octavo mes es la menos drástica.

La mayor caída sucedió en abril cuando las ventas a mismas tiendas cayeron 22.9% y un 20% en las unidades totales debido al cierre total de las tiendas departamentales y algunas especializadas.

Lee: ANTAD muestra ligera mejora en ventas de junio con una caída de 17.9%

La recuperación se debe en gran medida a que a partir de julio diversas tiendas departamentales como Liverpool y Palacio de Hierro, así como varios centros comerciales, comenzaron abrir sus puertas con un aforo del 40% en distintas entidades del país.

En este mes las ventas mismas tiendas de las departamentales tuvieron una caída del 1.8% y a ventas totales fue de 0.1%, de acuerdo con las cifras desagregadas por tipo de establecimiento de la Antad.

Sin embargo, las ventas de las tiendas de autoservicio como Chedraui, La Comer, Soriana, entre otras afiliadas, son las que tuvieron una mayor caída del 4% en mismas tiendas y de un 0.4% en ventas totales.

“No hubo la venta de artículos escolares o de uniformes, no hubo motivación, la escuela terminó en marzo y muchos de los niños no se acabaron una libreta. Ahí es donde las compras fueron mínimas, a pesar de que algunas tiendas reportaron un incremento en ventas de computo, recordemos que no es toda la población, ya que la mayoría se ha visto afectada económicamente por la pandemia”, señaló Marisol Huerta, analista de consumo de Ver por Más.

Sigue la información sobre la economía y los negocios en Forbes México

Lo anterior a que la gran mayoría de tiendas está también experimentando una mayor demanda de productos a través de sus canales de e-commerce.

Según una encuesta de Ipsos, 62% de los mexicanos dijo que en los próximos 6 meses seguirá utilizando servicios de entrega de comestibles a domicilio, tanto como lo hacen actualmente.

Al cierre de 2019, las cadenas comerciales que forman la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales agrupan en conjunto más de 62,000 tiendas.

La superficie total de venta de estos establecimientos suma más de 23 millones de metros cuadrados.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado