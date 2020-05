Xcaret desinfectará hasta el equipaje para entrar a sus parques y hotel

La necesidad de ofrecer seguridad a los turistas para que se decidan a viajar una vez que se relajen las medidas de distanciamiento social llevó a que el Grupo Xcaret plantee acciones como operar sus parques, restaurante y hotel a mitad de capacidad y desinfectar equipaje de sus huéspedes.

Esas son algunas medidas que implementará la cadena de parques Xcaret de cara al reinicio de actividades, que por ahora se prevé sea el próximo 1 de junio, para las cuales se han destinado alrededor de 10 millones de pesos y representarán por ahora un aumento en 10% en los costos de operación.

Descarga gratis la edición impresa de Forbes México

El proyecto se llamará Xeguridad 360, que promoverá la seguridad como el principal valor a promover en los parques.

“Se divide en 4 pilares: uno que atiende el problema de desinfección, otro que atiende al distanciamiento físico, otro que tiene medidas de control sobre todo enfocado en personas, y un cuarto que atiende puntualmente el tema de alimentos y bebidas”, explicó Iliana Rodríguez, directora corporativa de sostenibilidad y relaciones institucionales de Grupo Xcaret.

El que requerirá más trabajo e implicará más costos será el primer eje, y a diferencia del proceso de sanitización, para él se emplearán químicos biodegradables de alto impacto con actividad residual de efecto prolongado (que su efecto dura tiempo después de su aplicación) que se aplicarán en todas las superficies con las que pueda tener contacto algún visitante o huésped, además de que cumplen con estándares nacionales e internacionales de desinfección y seguridad, de organizaciones como la OMS y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, refirió.

“Lo que estamos haciendo es aumentar la frecuencia más allá al menos al doble de lo que señala el producto, es decir, si dura 10 horas, al menos lo vamos utilizar cada 5. Con esto garantizo que estamos conservando su efecto. Además adquirimos un equipo que se usa en laboratorios para revisar superficies y asegurarse que están libres de organismos”, comentó la representante de Xcaret.

En el caso de los baños, regaderas y vestidores de parques y hotel serán limpiados con productos de certificados de grado hospitalario, mismo estándar que se utilizará para la limpieza de toallas y ropa de cama.

Para los huéspedes del hotel y el personal de este y los parques, los pasajeros serán recogidos, se les tomará la temperatura, subirán a una unidad desinfectada y con protocolos de distanciamiento, y pasarán por un proceso de desinfección de calzado y su equipaje.

Sobre las unidades de transporte, la empresa cuenta actualmente con una flotilla de 230 unidades tanto para transporte de pasajeros como de personal.

“Respecto al distanciamiento físico, vamos a dismiunir las capacidades de carga al 50% en nuestros parques, tours, centros de consumo y albercas en la primera fase de apertura. Considerando que además la mayoría son espacios abiertos en medio de la naturaleza, lo cual nos facilita que haya espacio entre las personas”, detalló.

También lee: Los parques acuáticos tendrán que reinventarse después de la crisis por el Covid-19

Mientras que en las áreas para filas, se promoverá mantener distancias de 1.5 metros entre grupos de personas. Además, se le pedirá a los huéspedes se les pedirá a usuarios que utilicen tapabocas.

“Cuando estén en actividades acuáticas no es necesario. Cuando vayan a entrar por ejemplo, al río subterráneo, el visitante tomará su visor, sus aletas y el tubo de snorkel viene esterilizado y en un empaque individual con bolsa, el visitante manipula el equipo y se lo pone, por lo tanto no hay posibilidad de contagio. Y en agua no se distribuye el virus”, explicó Rodríguez.

Entre los cambios en infraestructura, ofrecerán varios puntos para lavado y desinfección de manos con gel y se entregará a la llegada un kit de sanidad: cubrebocas reutilizable, gel y se instalarán botes señalados para el desecho de estos materiales como residuo sanitario.

Certificación en alimentos y bebidas

Para garantizar que los alimentos que se ofrezcan a los visitantes sean seguros, el Grupo Xcaret tomará algunas medidas como bufet asistido, de manera que personal de servicio de parques y hotel servirán los alimentos a los comensales para evitar que tengan contacto con los utensilios.

Ellos además estarán equipados con mascarilla y careta, además de que se colocará protección para que ninguno de los asistentes tenga contacto con la comida antes de ingerirla.

“Desde hace tiempo tenemos la certificación Food Check de Cristal International Standards, además de tener el distintivo H, e incluye en el proceso de los alimentos medidas que garantizan la inocuidad de los alimentos en el proceso de producción”, comentó Rodríguez.